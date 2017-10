Rosángela Espinoza vs. Yahaira Plasencia: Zorro Zupe dijo esto sobre pelea de las musas [VIDEO]

Zorro Zupe aseguró que Yahaira Plasencia le tiene antipatía a Rosángela Espinoza desde hace mucho tiempo.



“No me sorprende por parte de ninguna de las dos (la pelea), sabía que Yahaira Plasencia le tenía bronca a Rosángela Espinoza”, manifestó Zorro Zupe.



Se comenta que la pelea se inició por Jefferson Farfán...

Jefferson me dijo que ella (Yahaira Plasencia) le tenía cierta antipatía, pero nunca me dijo por qué. Que yo sepa, nunca hubo algo entre Rosángela Espinoza y Jefferson. A pesar de que llevo un juicio con ‘Rous’, sé que (Yahaira) la tiene entre ceja y ceja. Ella decía que si Rosángela la buscaba, iba a actuar.



¿Qué te pareció la pelea?

Estoy en contra de la violencia, me parece fatal.

Rosángela Espinoza y Yahaira Plasencia se van a la manos en Esto es Guerra

Diferentes figuras del espectáculo, como Melissa Klug, Andrea San Martín, Sully Sáenz, Vanessa Jerí, Tilsa Lozano y Azucena del Río, rechazaron la pelea de Yahaira Plasencia y Rosángela Espinoza.



- MELISSA KLUG: Yo conozco a un montón de personas que viven en un callejón... es más, soy de barrio... pero lo que vimos ayer fue de lo peor. Eso fue horrible.



- ANDREA SAN MARTÍN: La adrenalina te gana en un reality, pero de ahí a agredir a una persona... Sinceramente, ¿qué clase de educación les han dado a ambas en sus casas? Estuvo malísimo, reflejan la poca educación que han recibido, me da vergüenza. Tengo entendido que en los camerinos se han peleado y se agarraron de los pelos.



- SULLY SÁENZ: Que lástima ver eso. ¡Por favor! No malogren la casa, sean selectivos en elegir a quién poner @estoesguerra_tv.



- VANESSA JERÍ: Es lamentable lo que sucedió en ‘Esto es guerra’. Lo importante es que cuando las cosas se salen de control, se toma una radical y acertada decisión.



- TILSA LOZANO: Siempre lo dije... ya muy ‘bagre’ ya.



- AZUCENA DEL RÍO: Soy de Barrios Altos, pero el respeto es lo primero. Muy bien expulsadas las dos.



(L. Gamarra)

Rosángela Espinoza y Yahaira Plasencia

La bronca de Yahaira Plasencia y Rosángela Espinoza no tiene cuándo acabar, y es que después de que se agarraran a golpes y patadas en el set de ‘Esto es guerra’, la ‘Chica selfie’ publicó en sus redes sociales un foto de su brazo con arañones.



“¿Esto es parte de un juego? No se camufla en un juego para hacer daño. Estoy cansada de que me peguen y hay un límite”, escribió Rosángela Espinoza, respondiéndole a Yahaira Plasencia, quien por el mismo medio se disculpó y pidió a la modelo no ‘victimizarse’.



“En primer lugar, quiero pedir disculpas a todos por la reacción que tuve. Sé que no fue la correcta, esto era un simple juego... pero son las consecuencias de mis actos y los debo asumir para no volver a cometerlos... Lamentablemente, hay personas que no aceptan perder”, tuiteó la salsera.



Luego, dijo que Rosángela Espinoza con esa foto solo busca hacerse la víctima.



“¡¡Por favor!! No te hagas la víctima ahora. No entiendo por qué existen personas así, acepté mis errores y pedí disculpas a todo el público”, indicó.



De otro lado, la madre de Rosángela Espinoza mostró su indignación y calificó de ‘piraña’ a Yahaira Plasencia.



“La producción tiene la culpa, le quitó la música rápido para que le tocara esa mujer piraña... Cómo pueden haber contratado gente así, se nota su vulgaridad y es matona”, escribió doña Blanca.



EXPULSADAS DEL CANAL

La producción de ProTV emitió un comunicado anunciando la expulsión de Rosángela Espinoza y Yahaira Plasencia del reality, el mismo que fue respaldado por América Televisión y ni siquiera se les permite el ingreso al canal. Incluso, no participaron en el ‘Bailetón’ de la Teletón.



Por otro lado, se supo que ayer Yahaira Plasencia tuvo que aguardar varios minutos en la puerta de América (en Pachacámac) para que la producción de ‘Cumbia Pop’ gestionara su ingreso, ya que solo resta una semana para terminar con la grabación.



En redes sociales, los cibernautas condenaron su proceder por el ‘mal ejemplo’ a la juventud.