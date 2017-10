Yahaira Plasencia recreó pelea con Rosángela Espinoza en discoteca ¡Con todo y patada! [VIDEO]

La pelea de Rosángela Espinoza y Yahaira Plasencia en Esto Es Guerra continúa levantando pólvora. Después que ambas sean expulsadas del programa por la lamentable situación que se vivió en vivo, ambas ofrecieron disculpas en sus redes sociales.

Rosángela Espinoza utilizó su cuenta Instagram para dar su descargo. Para ella, la forma que reaccionó fue la correcta al sentir que estaba siendo agredida. "Quiero pedir disculpas por lo sucedido, estaba tranquila trabajando compitiendo. Fue legítima defensa ante una agresión física, no me considero una persona violenta solo me he defendido. Esta foto me la tomé antes de ir al programa sin pensar lo que se venía"

A su turno, Yahaira Plasencia utilizó sus redes sociales para enviar un texto más largo. No solo ofreció disculpas por lo sucedido con Rosángela Espinoza. También agradeció a la producción de Esto Es Guerra por la oportunidad de formar parte del programa.

"Quiero dirigirme al público y a mis seguidores para ofrecerles mis más sinceras disculpas por lo acontecido hoy durante la emisión de "Esto es Guerra". Nada, absolutamente nada, justifica la violencia y más aún cuando la mayoría de los seguidores son adolescentes y jóvenes a quienes a través de la pantalla tenemos el deber de darles el ejemplo. Sin embargo, sin tratar de justificar mi reacción, antes de ser artista, soy un ser humano que también comete errores - y reconoce los mismos-, que se frustra, que llora y que se llena de impotencia ante una acción que considero fue injusta", se lee en el mensaje de Yahaira Plasencia.

Rosángela Espinoza y Yahaira Plasencia se van a la manos en Esto es Guerra

Sin embargo, parece que las disculpas de la salsera no serían del todo sinceras. En un video difundido por el programa 'Amor Amor Amor' del mismo viernes por la noche, aparece Yahaira Plasencia en una de sus presentaciones. Mientras ella no salía a escena contaba a sus amigos más cercanos lo que sucedió con Rosángela Espinoza.

Pero con palabras no fue suficiente. Yahaira Plasencia decidió recrear el preciso instante en que se desató la pelea con la modelo. Tal y como se vio en Esto Es Guerra, la salsera mostró cómo intentó patear a Rosángela Espinoza al defenderse por ensuciarla con la torta.

¿Qué pasará ahora con la telenovela en la que Yahaira Plasencia participa para América Televisión? Se sabe que las grabaciones terminarán pronto y que por ese motivo, se ha permitido que la salsera continúe en Cumbia Pop.

En el caso de Rosángela Espinoza, las cosas no resultan tan favorables. Además de su trabajo en Esto Es Guerra, la modelo no tiene más exposición en la TV. Recordemos que recientemente lanzó su show infantil y también inauguró una tienda de jeans en Gamarra.

Yahaira Plasencia recrea pelea con Rosángela Espinoza en discoteca

