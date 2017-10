Rosángela Espinoza: Zorro Zupe la manda a buscar trabajo [VIDEO]

Ricardo ‘Zorro’ Zupe asistió al Poder Judicial, el último miércoles, para rendir su manifestación por la demanda que le entabló Rosángela Espinoza, a quien le recomendó que ‘busque trabajo’.



“Fui a declarar, pero Tito Cáceres (segundo demandado) no llegó. A mi amiga Rosángela Espinoza le digo que esté tranquila, que estoy cumpliendo con la ley y me hago cargo de las cosas que dije, no de las cosas que dicen que hablé. Rosángela que se dedique a buscar trabajo, que está desempleada. No sé para qué me hace perder tiempo”, manifestó Zupe.



De otro lado, el diario londinense The Sun consideró a Rosángela Espinoza como una de las mujeres más ‘glamorosas’ de América Latina y la musa de la selección peruana, por alentarla con sexis fotos y videos.

Rosángela Espinoza y Yahaira Plasencia se van a la manos en Esto es Guerra