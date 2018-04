Rosángela Espinoza: Zumba le aconseja que "arregle su corazón" [FOTO]

Alejandro Benites, ‘Zumba ’, calificó de soberbia y arrogante a Rosángela Espinoza porque la ‘Chica selfie’ tiró a la basura el muñeco (‘Zumbita’) que Fabio Agostini le regaló para jugarle una broma.

“Me pareció desatinado que agarre el muñeco y lo tire a la basura, ese peluche es hecho a mano por las chicas del penal, así trabajan desde adentro para sostener a sus familias”, dijo el ‘combatiente’.

“¿Dónde quedó esa chica de La Victoria que fue a ‘Combate’? Qué mal tu corazón, ya trabajaste tu exterior, ahora hazlo con el interior, que está muy mal”, aseguró Zumba.

“Está bien que trabaje su físico, pero el corazón también hay que arreglarlo. Su actitud la deja mal parada. He visto en sus entrevistas que es muy despectiva cuando se refiere a mí", aseguró Zumba sobre Rosángela Espinoza.

"Se ha convertido en una persona soberbia, arrogante. Ella dijo en ‘Combate’, cuando ingresó, que yo le gustaba, nadie la obligó a que me diera un beso, ahora se hace la víctima. No sé por qué me menciona, ¿acaso no olvida mis besos? A ella nadie le conocía, pero gracias al programa se hizo conocida”, precisó Zumba sobre Rosángela Espinoza.

Rosángela Espinoza ‘explotó’ con Fabio Agostini por insistir con el 'regalito' que rechazó en Esto es Guerra

‘SUSPENDIDOS’

La reacción de Rosángela Espinoza se dio luego que Fabio Agostini le regaló el peluche, cosa que le disgustó.

“¡No estoy jugando contigo, imb...!”, gritaba Rosángela Espinoza al español, generando las risas de los ‘guerreros’ que estaban en el estacionamiento del canal en Pachacámac. Anoche, Mathías Brivio y María Pía Copello se pronunciaron sobre el tema y comentaron que el programa no avala dicho comportamiento.

“Lo que pasa en el programa se queda en el programa. Aquí no avalamos esa conducta y los involucrados (Fabio Agostini y también estarían Rafael Cardozo y Michelle Soifer) en esa situación por lo sucedido con Rosángela han sido suspendidos hasta nuevo aviso”, indicó Mathías.

¡Esto es Guerra suspendió a Fabio Agostini y Rafael Cardozo por broma del ‘regalito’ a Rosángela Espinoza!

