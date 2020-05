¿CENIZAS QUEDAN? Rosángela Espinoza se refirió al ingreso de Zumba al reality Esto Es Guerra, la Chica Realidad considera que el pasado la persigue ya que su expareja vuelve a ser su colega.

Una relación que siempre negó. Antes de Esto es Guerra, Rosángela Espinoza vivió un breve romance con Alejandro Benítes, más conocido como Zumba, en el reality en el que los dos se hicieron conocidos, Combate.

Con el ingreso de Zumba a Esto es Guerra, Rosángela Espinoza tiene que confrontarse con su pasado. Al respecto, La Chica Realidad expresó sorpresa “por otro lado mi pasado me persigue (...) qué podemos hacer”, menciona la modelo.

El conductor del reality Gian Piero Díaz le recordó a Rosángela Espinoza que Zumba fue su expareja, esta vez la modelo no lo negó. “Me extraña mucho y me sigue, ahora me sigue en Tik Tok, quiere ser el rey de Tik Tok”, indicó la modelo.

Por otro lado, Rosángela Espinoza formará parte del equipo de Las Cobras donde tiene diferencias con el capitán del grupo, Rafael Cardozo. La modelo expresó que no entiende porque el brasileño la tiene entre ceja y ceja, aunque no dudó en darle su vuelto y dijo que nunca iba a superar al anterior capitán Nicola Porcella.

Rosángela Espinoza se refiere al ingreso de Zumba a Esto es Guerra (TROME)

RATING DE ESTO ES GUERRA

Mucho se ha comentado sobre las cifras de rating que consiguió ‘Esto es guerra’ en su vuelta a las pantallas. El reality de América TV no pudo conseguir el primer lugar de la sintonía, pero si lideró en su horario.

El reality ‘Esto es Guerra’ logró 18.1 puntos de ráting en su estreno, ubicándose en el segundo lugar de los programas más vistos en señal abierta, solo superado por la telenovela ‘Te volveré a encontrar’, que obtuvo 19 puntos.

Esto es Guerra superó a “Yo no me llamo Natacha”, que consiguió 17.8, y “La Rosa de Guadalupe”, que se quedó con 13.7. Asimismo, se supo que el noticiero de Juliana Oxenford, que compite directamente con EEG, se ubicó en el puesto 9, con 10.1 puntos.

Zumba regresa a Esto es Guerra (TROME)

