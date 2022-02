Durante el programa en vivo de ‘Amor y Fuego’, Rosario Sasieta volvió a referirse al caso de Ricardo Mendoza, integrante de ‘Hablando Huevadas’, y Norka Gaspar, quienes son cuestionados por realizar bromas sobre un caso de agresión sexual contra una niña en un bus de transporte público.

La exministra de la Mujer reiteró que la Fiscalía debe iniciar una investigación para sancionar a los humoristas por realizar burlas sobre temas tan delicados. “Realmente no se miden. La Fiscalía los hará medir, lamentablemente o afortunadamente. A los niños se les respeta y se les protege, no podemos tener un Estado flojo”, añadió.

“Yo pienso que se disculpan las ofensas, pero los delitos se sancionan. Aquí tiene que haber un inicio de investigación por haber discriminado de forma agrava contra estas personas”, manifestó.

Asimismo, explicó que, por este tipo de caso, existen penas de 4 años, estipuladas en el Código Penal. “Estos son dos delitos continuados y son cuatro años por cada evento, no es moco de pavo. Esto tiene que quedar claro en todo el territorio nacional, hay que poner mano firme, nada de estar gritando sino poner las cosas como son”, agregó.

Rosario Sasieta no perdona a Ricardo de ‘Hablando Huevad…’: “Se disculpan las ofensas, pero los delitos se sancionan” (Video: Willax TV)

Rodrigo González se suma a pedidos de sanción para integrante de ‘Hablando Huevadas’

Por su parte, Rodrigo González recalcó que no se puede confundir ni justificar este tipo de hecho aduciendo que es “humor”. “Hay personas que no conocen las diferencias y aprovecha a mezclar un tema con otro. Se perdonan las ofensas, pero se sancionan los delitos”, agregó.

“No tiene justificación, no se tiene por donde lanzar un salvavidas porque el humor negro no es eso, eso es desatino. Hay cosas que no tienen color de humor, hay cosas con las que nunca se deben bromear. No podemos hablar de humor negro, rosado o blanquito. Eso nunca deber ser motivo de risa. Una violación a una menor nunca debe ser, por ningún lugar donde la mires, tratada como lo hicieron ellos”, señaló el popular ‘Peluchín’.

