Vive un infierno. Rosario Victorio, Charito para los amigos, ha dado positivo en prueba de coronavirus. Ella se encuentra en España donde ejerce como colaboradora de EFE. El contagio se habría producido mientras se encontraba en una conferencia de prensa.

“Yo me he contagiado de Coronavirus, lo que yo estoy viviendo es una pesadilla, hace dos días tengo fiebre muy alta, he llegado a 39,40. Tengo tos, tengo dolor corporal, siento que se me hace muy díficil respirar, la garganta ya no la soporto”, menciona en un video. Lamentablemente, no ha pasado la prueba porque no cuenta con atención médica.

“Yo necesito saber que si me pongo mal no me van a dejar morir en mi cuarto, eso es lo que me aterra. Cuando fui al centro médico, el doctor lo único que hizo fue ponerme el termómetro y registre 39 de fiebre, lo más probable es que si tengas el coronavirus, no te puedo atender, no te puedo tomar un registro si quiera, quédate 15 días en tu cuarto haciendo cuarentena”, denuncia la periodista.

Rosario se encuentra en Madrid, la ciudad que reporta el mayor número de contagiados. “Yo no sé que va a pasar conmigo, me he comunicado con el consulado peruano acá en Madrid y me han dicho que no me pueden ayudar que eso es competencia de España. No sé en qué momento me pude haber contagiado, una mañana empecé con escalofríos y la fiebre me subió de una forma extrema, me siento abandona”, relata la periodista.

Rosario Victorio es muy una periodista muy querida por el público peruano. Su carisma la llevó a trabajar en Magaly TV La Firme, el programa periodístico de Beto Ortiz y en Al Sexto Día. Además, posó como malcriada de este diario.

Rosario Victorio da positivo a coronavirus

VIDEOS RELACIONADOS

Coronavirus: Pedro Gallese prepara a su hijo para que sea nuevo Paolo Guerrero durante cuarentena

Ricardo Belmont no respetó la prohibición de no ir a la playa por coronavirus. (Redes sociales)

TAMBIÉN PUEDES LEER

Reportan el primer médico residente contagiado con coronavirus en Perú

Españoles disfrutan de la noche limeña y se burlan de la llegada del coronavirus al Perú: “Nosotros lo trajimos”

¡ALERTA! Falso comunicado del Minsa con aumento de casos de coronavirus en el Perú circula en redes sociales