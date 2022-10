La cantante folclórica Rosita de Espinar le aconseja a Estrella Torres que separe el amor de su carrera musical, ya que su novio es su mánager, porque al inicio en una relación todo es bonito, pero no se sabe qué pasará más adelante.

“Las mujeres, a veces, cuando nos enamoramos pensamos que todo va a estar bonito, pero por los años que tengo y las experiencias que he pasado pienso que a los varones hay que ponerles pruebas”, dijo la cantante folclórica.

Magaly le dijo a Estrella que su novio debería buscarse otro trabajo, porque prácticamente ella lo está manteniendo.

Si realmente esta persona te quiere o ama va a hacer todo lo posible para estar contigo, porque cuando una persona quiere estar contigo se esfuerza, trabaja, consigue cosas por otros lados y no está esperando que tú le des, o que salga de ti (el dinero). Pero no sabría cómo opinar porque no sé cómo será la situación de ellos.

Lo mejor es separar el amor y el trabajo...

Yo creo que sí. Por experiencia propia puedo decir que una no debe ilusionarse rápido, hay que ponerle pruebas a los hombres una y otra vez, porque al inicio todo es bonito y se portan bien. Luego pasan los años y cambian totalmente.

¿Sigues soltera?

Por supuesto. Solterita, pero al día ja, ja, ja... todavía estoy buscando a la tercera víctima...

Te has casado dos veces…

He tenido dos compromisos, de los cuales tengo 2 hijos. Yo jamás voy a negar a mis hijos, el mayor tiene 16 y la pequeña va a cumplir 7.

A lo mejor eres muy exigente en el amor...

En mi caso, no me he dado el tiempo de conocer bien a las personas y me he enamorado muy rápido. Yo cuando me enamoro soy de entregarlo todo, hasta me han estafado, me han sacado carros, un montón de cosas. A veces hasta me da vergüenza hablar de eso, pero aconsejo a todos las mueres que no cometan los errores que yo he cometido.

Qué te dejó esas malas experiencias.

Me enseñó que lo uno trabaja, lo que uno consigue con su esfuerzo debe ser para ti y no para darle a otras personas, que se aprovechan de uno. A veces pienso que se han acercada a mí por interés y no por amor. Incluso, hasta me prohibieron hablar con los músicos, yo no podía conversar con nadie y era tan seria, no podía reírme con mi familia. Prácticamente me quitaron la sonrisa de mi rostro porque yo soy bien alegre, bromista.

Nadie debe cortarte tus alas...

Así es, para mí ahora la vida es tan bonita. La persona que me quiera tiene que quererme como soy, nadie va a venir a decirme lo que voy a hacer. Además, tengo dos hijos y soy feliz con ellos.

De otro lado, contó que este 16 de octubre festejará sus 26 años sobre los escenarios en el Estadio Huanca de Campoy, en San Juan de Lurigancho,

“Ese día estará conmigo la Chola Chabuca y el grupo peruano Los Capos, que viene directamente desde Bolivia donde es todo un éxito. Además, estrenaré el tema ‘Madre soltera’ porque muchas mujeres, y me incluyo, nos hemos equivocado en el amor y tenemos que salir adelante solas, luchar por nuestros hijos”, finalizó.

