La cantante folclórica Rosita de Espinar está de regreso a los escenarios y celebrará a lo grande sus ‘Bodas de Plata’. Afirma que el artista en el escenario tiene que ser soltero y se alejó de una relación tóxica.

“El 28 de agosto en el complejo Santa Rosa, de Santa Anita, festejaré mi aniversario. Me acompañarán el Pumita cazador y el grupo Coralí. Son 25 años, me he dedicado a la música desde muy niña y este será el mejor pretexto para reencontrarme con mi público”, afirmó.

Pero ya has venido realizando shows presenciales en provincias.

Sí, fue muy emocionante volver a los escenarios. Normalmente tocamos dos horas en provincias, pero ahora que hemos vuelto nos hemos pasado hasta más de tres horas cantando porque estábamos tan emocionados que ni cuenta nos dimos.

Durante la pandemia también lanzaste nuevos temas como ‘Celos’. ¿Te identificas con esta canción?

Yo creo que cuando uno se enamora siente celos, pero hay celos que son muy fuertes, que no son sanos.

¿Han sido celosos contigo?

Sí, como artista me gusta bromear con el público y si me dicen ‘te amo’, le respondo ' yo también’. Pero, a veces, cuando estoy con pareja es un poco complicado y te prohíben o te dicen ‘porque estás coqueteando con esa persona, seguro lo conoces’. Un artista debe ser soltero en el escenario, pero claro siempre con respeto, alegrar a la gente que va verte.

Y en este momento tienes pareja.

Ahorita estoy sola, más tranquila, enfocada en mi trabajo. Estoy más alegre, divertida.

Y estás así porque no tienes nadie que te cele, te limite.

A veces, es un poco complicado tener pareja. A parte hay que saber de quién te enamoras porque si te enamoras de una artista, de una cantante tienes que entender y respetar su carrera.

Hay que alejarse de las relaciones tóxicas.

Sí, porque no tienes la libertad de ser como quieres ser. Yo soy un poco cómica, bastante bromista, me gusta hablar en doble sentido y hay personas, más que todo la pareja, que lo toman de otra manera.

Tú eres una mujer que se hace respetar.

Claro, pero sí hubo un momento que obedecía lo que me decían. Tenía que ser más seria, no podía hablar con los músicos porque ya le estaba ‘coqueteando’ o le daba confianza.

En un programa estuviste de jurado con Haydée Raymundo y hubo algunos roces.

Ella siempre está criticando porque usamos el vestuario más pequeño. Pero yo la veo a ella, a veces, también con vestuarios modernos. Lo que dice lo tomo de buena manera. Una tiene que conquistar a la juventud porque ya no le gusta tanto el folclore y lo hacemos con un vestuario más moderno, con la música, fusiones.

¿Qué hiciste durante toda la pandemia? Muchos de tus colegas se reinventaron.

Yo me dediqué a mi programa virtual, que salía todos los sábados en la noche. Me ha ido bien, tenía auspiciadores que me pagaban mensualmente. También estuve dedicada a mi casa, a mis hijos.

