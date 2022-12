Es actriz de teatro, telenovelas y cine. Además, hace un tiempo asumió el reto de conducir el reality ‘Esto es bacán’ y un programa de radio. Y es que Rossana Fernández Maldonado es una artista de pies a cabeza. Ahora nos cuenta sus proyectos musicales para este 2023, si le gustaría actuar de villana en alguna telenovela y qué otro género se animaría a cantar.

Rossana, ¿estás enamorada?

Sí, estoy enamorada de la vida, ja, ja, ja. No tengo pareja actualmente, pero las puertas del amor siempre están abiertas. Me gustaría volver a enamorarme.

¿Y volver a casarte?

Eso lo veo un poco más lejano, pero no lo descarto.

¿Un defecto que odias?

Uy sí, soy muy desordenada. No sabes cuánto.

¿Eres una mamá engreidora, ‘compinche’ o estricta?

Soy engreidora y tengo mucha paciencia, pero hay cosas con las que no negocio. Pongo límites cuando es necesario.

¿Tienes buena sazón en la cocina o no?

Sí cocino, pero no me gusta. He tenido que aprendar casi a la fuerza. Sé hacer pastas con distintas salsas, pero me va mejor con los brownies, galletas y kekes.

¿Sientes que te encasillan en el personaje dulce y tierno?

Sí, por supuesto, sobre todo en las telenovelas peruanas. Pero felizmente en cine y en teatro he tenido la oportunidad de hacer otro tipo de personajes. Y en el extranjero también he tenido la suerte de explorar cosas diferentes.

¿Te animarías por un antagónico o villana?

Fuera de Perú he hecho antagónicos y me encanta. Ahora tengo ganas de hacer comedia. Creo que me inclino más por ese género.

¿Volverías a participar en el programa de Gisela Valcárcel?

Tendría que pensarlo muy bien, pero no lo descarto.

Has trabajado como actriz, locutora y conductora de televisión, ¿cuál ha sido más retador?

Cada espacio tiene su encanto y sus dificultades. Creo que lo más retador ha sido conducir un programa en radio Ritmo Romántica. Tuve que aprender a manejar los equipos y fue toda una experiencia maratónica. Aunque lo disfruté muchísimo.

¿Qué tal la experiencia conduciendo el reality ‘Esto es bacán’?

Maravillosa. Ha sido mi primera vez en este tipo de realities. Fue una muy buena experiencia, sobre todo por el gran equipo y Gianpiero Díaz. Por ahora no habrá más temporadas, pero claro que me gustaría continuar.

¿En qué proyectos musicales estás?

En verano grabaré una balada con Marco Zunino y luego a componer más canciones. El 2023 será muy musical.

¿Qué otro género te gustaría cantar?

Me encantan las baladas, pero también podría ser una cumbia o salsa.

¿Cómo celebrarás Año Nuevo?

Haremos algo muy tranquilo en la casa de una amiga. Creo que soy más navideña, ja, ja, ja.

