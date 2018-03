Rossana Fernández Maldonado está en proceso de divorcio [FOTOS]

Rossana Fernández Maldonado contó que tras su separación ahora se encuentra en proceso de divorcio.



“Sí, hace un año me separé de mi esposo, estoy en proceso de divorcio y ellos (sus amigos Gian Piero y Renzo) lo toman a la broma, me quieren emparejar. Pero estoy sola, tranquila dedicada a mis hijas, el verano full con ellas, ahora retomando el ritmo, promoción con la película y la música”, indicó Rossana Fernández Maldonado.



Por otro lado, comentó que le gustaría volver a la televisión. "Me da pena que no esté ‘Fábrica de sueños’. Sí quiero regresar, estuve en ATV, pero las cosas no se reactivan aún, vamos a ver qué sale, pero ahora estoy en las películas y música, también dándome tiempo para mí y mis hijas”, agregó Rossana Fernández Maldonado.