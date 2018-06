Rossana Fernández Maldonado cree que espanta a los galanes porque aparece en la televisión [VIDEO y FOTOS]

Rossana Fernández Maldonado se luce cada sábado en ‘ El artista del año ’ y confiesa que es una mujer tranquila, a la que no le gustan los escándalos. A sus 40 años, con dos hijas y separada, vive un buen momento, pero no tiene ganas de volver a enamorarse, pese a que sus seguidores hasta le proponen matrimonio por redes sociales.



Después de seis galas en ‘El artista del año’, ¿cómo te sientes?

Estoy contenta de estar aquí, me vacilo mucho . Cada semana es un regalo, siempre espero el lunes para conocer qué me toca hacer y comienzan a brotar mis ideas. Además, acepté venir porque me dijeron que era canto, baile y actuación.



Muchos critican a los realities por ‘armar’ historias, ¿lo ves así?

No veo que aquí se arme nada, es un programa de televisión y suceden cosas. Por ejemplo, a Pedro Loli lo molestan con la bailarina y es verdad, le echó el ojo, eso no es mentira. Las discrepancias entre Milett y Michelle eran reales, es parte del reality. Pero yo vengo feliz, no me peleo con nadie ni soy picona.

Baile Rossana Fernández-Maldonado

Hace unas galas tuviste un bajo puntaje, ¿eso te molestó?

Bueno, sí me extrañó, pero también sé que es un juego y en cualquier momento puedes estar en sentencia.



¿Te ves en la final?

Quiero ganar, pero no depende solo de mi esfuerzo. Quiero llegar a la final con Alfredo Benavides, que me encanta. Es muy talentoso.



¿Fue difícil salir a bailar en lencería? Muchos dicen que eres ‘recatadita’...

No sé si recatada, pero soy muy tranquila. Tengo 40 años y nunca me han visto en escándalos, no soy juerguera, no soy mala onda ni me agarro de los pelos con mi amiga, ja, ja, ja y, sí, fue difícil salir a bailar así. Tuve que tomar clases de sexy dance, probarme las mallas para corregir algunas cosas, como mi panza, y ponerle flecos para tapar algo.

Rossana Fernández Maldonado volvió a lucirse en 'El artista del año' con esta presentación

¿Y tus hijas qué te comentaron?

Mis hijas tienen 7 y 3 años, y fue todo un tema. Al día siguiente del show andaban moviendo el trasero porque vieron mi show, y en mi casa no escuchamos reguetón. Así que les expliqué que era un personaje como los que hago en el teatro y entendieron.



¿Por qué no escuchan reguetón?

No me gusta. Mientras mis hijas sean niñas, voy a hacer todo lo que sea necesario para que permanezcan el máximo tiempo posible disfrutando de su infancia. Quizá cuando vayan creciendo lo escucharán con sus amigas, pero hay tantas cosas lindas para niños que no es necesario. No me imagino a mi hija de 3 años bailando ‘Felices los 4’, no hay forma. Los niños no necesitan eso, tienen otras opciones de música, sus juegos y compartir. Eso es muy lindo.



Hace un tiempo te separaste, ¿cómo es la relación con el padre de tus niñas después de 9 años de estar juntos?

Tengo una buena relación con él, nos llevamos bien por las coordinaciones de las niñas. Pero todavía no ha llegado otro ‘príncipe’ a mi vida. He empezado a salir de nuevo, la vez pasada fui con un ‘pata’ al cine, con mis amigas a comer, pero no pienso en tener pareja. En un futuro podría ser, aunque no es mi prioridad. Todo llegará en su momento.

El artista del año: Rossana Fernández Maldonado tocó cajón, bailó y cantó música negra

Al principio no salías, es una buena señal...

Ya pasó la época más difícil de la separación, pues paraba encerrada en mi casa, no tenía ánimos ni ganas de nada, pero ahora estoy superpositiva.



Sin embargo, deben estar rondándote los galanes...

Nada que ver, creo que los espanto porque salgo en la televisión. Pero tengo muchos admiradores en las redes que me dicen: ‘Cásate conmigo’. Los adoro mucho por sus lindas palabras, pero en persona no hay nadie.



¿Volverás a la conducción?

Me gustaría, me gustó mucho estar en ‘Hola a todos’ y ‘Fábrica de sueños’, pero también extraño actuar. Ojalá haya más producciones para poder participar, pero en setiembre me verán en la película ‘Utopía’.



Trabajaste mucho en Colombia, ¿lo intentarías de nuevo?

Estuve 4 años en Colombia y uno en Brasil trabajando. Si fuera a Colombia, podría conseguir algo, pero de solo pensarlo digo no. Ya lo viví, fue ‘mostro’ e increíble, pero estaba sola. Con mis hijas es muy complicado.