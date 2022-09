Rossana Fernández Maldonado comentó que el beso que el robó ‘Zumba’ en la secuencia ‘Esto es bacán’ del programa ‘Sorpréndete’ que se emite por Willax Tv, la sorprendió y por eso le dio un ‘cachetadón’ y le ha puesto ‘tarjetea roja’, pues espera que nunca más se vuelva a repetir.

¿Cómo va el programa con esta nueva secuencia ‘Esto es bacán’?

Estamos súper contentos. Hemos hecho un casting, hace muy poquito, para que entren nuevos participantes. La verdad, el programa está súper bien. El canal está muy contento y yo también, me divierto mucho, el grupo es súper bacán, siempre tratando de ayudar.

¿Y hay posibilidad que la secuencia se convierta en un programa?

Pues ahora ocupa prácticamente todo el programa. Sin embargo, si me preguntas si va a ser un programa diario, no. No será un programa diario, es un programa de fin de semana, que lo hacemos con mucho esfuerzo porque Willax es un canal pequeño, pero vamos bien.

Hubo un roce con ‘Zumba’ porque te dio un beso.

Eso no estaba preparado ni nada. Después me dijeron ‘Zumba’ siempre hace eso, pero le di su buena cachetada.

Ya sabe que tiene ‘tarjeta roja’.

Así es, pero ahí quedó todo, espero que no se vuelva a repetir. Ya está advertido.

¿Y tú cómo estás en el aspecto sentimental? ¿Sigues soltera?

Sí, estoy soltera y bien ocupada en verdad porque además del programa estoy con ‘Madres, el musical’ y ahorita regresamos al teatro. Acabamos de terminar una temporada en el Municipal y el primero de octubre reestrenamos ahora en un teatro en San Isidro, el teatro Nos. Así que estoy con ensayos de teatro, la tele, moviendo un poco más mis redes sociales y además soy madre, no descansamos nunca.

VOLVIÓ A INTENTARLO.

Óscar Benites Porras, ‘Zumba’, volvió a poner en aprietos a Rossana Fernández Maldonado durante la tercera fecha de “Esto es Bacán”, luego de intentar robarle un beso por segunda vez. Inicialmente el chico reality se había mostrado arrepentido y le ofreció disculpas a la conductora luego de desatar una ola de críticas por abusar de la confianza y besarla frente a cámaras.

“Quiero pedir disculpas a mi familia, porque efectivamente cometí una falta de respeto a Rossana, me dejé llevar por la emoción, por su belleza, por su escultural cuerpo. Rossana discúlpame de verdad”, señaló al iniciar el programa.

Pese a que hizo un mea culpa, ‘Zumba’ intentó besar nuevamente a la conductora luego de pedirle un beso en el cachete. En esta ocasión, la actriz actuó rápido y logró moverse a tiempo.

