Rossy War cantante y compositora nacida en Madre de Dios un 3 de enero de 1969 y quien llegó a la fama internacional con el auge de la tecnocumbia en la década de los 90’s, está tratando de demostrar siempre que este ritmo tan pegajoso y que nos lleva a no parar de mover la cintura, aun no está extinto. Han pasado muchos años de su gran éxito ‘Que te Perdone Dios’, el cual sonó en todas partes. Incluso traspasó fronteras de distintos países, y donde mostró que su talento marcó una época donde la tecnocumbia sonó hasta más no poder.