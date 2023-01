Rossy War reveló que, al estilo de Shakira, también compuso un tema que le dedicó a su esposo Tito Mauri cuando lo ampayó ‘wasapeando’ con otra mujer. La cantante dijo que de esa manera logró expresar, como la colombiana, lo que sentía en su momento, pero hoy tiene una relación sólida de 36 años.

Rossy, ¿qué te parece la canción de Shakira con Bizarrap?

Me parece genial lo que hizo, se ve que está superando esa situación, porque la pasó muy mal y yo como mujer la apoyo, pues creo que hacemos esas letras y otras más para soltar el dolor.

¿También has hecho letras así?

Claro. Y hay unas nuevas también.

¿Escribiste una letra similar cuando tuviste un impase con Tito?

Sí, fue cuando lo encontré ‘wasapeando’. Esa canción se llama ‘Una puñalada en el corazón’. Es verídica, la historia es real.

Algunos dicen que Shakira está despechada...

¡Ay! ¿Por qué no podemos dar a conocer con una canción lo que sentimos? En vez de hacerlo peleando es mejor decirlo en una canción.

Ahora tu relación con Tito está firme, ¿cuántos años tienen juntos?

Sí, tenemos 36 años de casados, toda una vida y creo que vamos a terminar viejitos, él tocando y yo cantando.

Rossy War compuso tema a su esposo como Shakira a Piqué, porque lo ampayó 'wasapeando'. (Foto: GEC / Gian Carlo Avila)

Es difícil construir una relación día a día

Es difícil porque siempre pasan cosas en el matrimonio, porque no todo es color de rosa, pero creo que cuando hay amor todo se puede y eso te motiva a que quieras querer superar las cosas que puedan pasar. Si nos han pasado cosas fuertecitas, pero a Dios gracias hemos podido superarlas cada una de ellas y ahora estamos así, en mi familia, con mis hijos también, como una fuerza muy linda, muy bonita.

Rossy aparece en la película ‘Soy inocente’ cantando su éxito ‘Me duele el corazón’.

Rossy , ¿el tema ‘Me duele el corazón’, en que escena de la película se ha incluído?

La escena en la que ‘Sofía’ sube corriendo las escaleras, porque está llegando tarde al trabajo. Yo estoy barriendo y le digo: ‘Sofía’ no corras te puedes caer, y sigue corriendo y se cae y ahí le canto: ‘Ayayayy me duele el corazón…’

¿También actúas en la película ?

Sí. La película es un poco jocosa y yo súper feliz, emocionada. Es la primera vez que me llaman, aunque sea para hacer un papel chiquitito, pero imagínate. Esto es algo nuevo para mí, no soy actriz, pero quién dice que por ahí me anime.