Ruby Palomino afirmó que aún está dolida con Estrella Torres y que la sentencia fue como ‘El juego del calamar’.

“(La sentencia) me hizo recordar ‘El juego del calamar’, que a veces cuando estás en situaciones complicadas, en los momentos más críticos salen a relucir cosas que de pronto no visualizamos o no les damos luz. Estrella no es mi amiga, pero la acción de sentenciarme fue como una traición, justamente por el hecho de que yo la apoyé (en el versus)”, manifestó.

¿Esperabas que Estrella te apoyara?

Ella me hizo recordar que estoy en un concurso. A veces nosotros esperamos que la gente sea recíproca y no es así, pues. Uno hace las cosas porque quiere, no porque espera algo. Hay que ‘apechugar’ nomás.

Estás sentenciada con Elías y él tiene muchos seguidores.

Sí, solo me queda luchar con mis fortalezas, que son mi voz y mi ser como artista. Si me voy, me voy en mi ley, como lo que soy. Elías es bastante carismático, es lindo, está iniciando su carrera y le deseo todo lo mejor. Para la gente que quiera apoyarme, tiene que entrar a América TVGO y marcar mi foto.

Ruby Palomino fue sentenciada por compañeros de El Artista del año y enfrentará a Elías Montalvo

El cantante Christian Domínguez abandonó la competencia de “El Artista del Año” tras no superar en el duelo de votos a Elías Montalvo. Ambos habían quedado sentenciados la semana pasada.

El artista se despidió del programa, pero antes agradeció la oportunidad a Gisela Valcárcel y al equipo de profesionales que ayudó en su formación artística dentro del reality de canto y baile.

El vocalista de la “Gran Orquesta Internacional” se había convertido en el primer sentenciado de esta temporada tras no convencer al jurado que le otorgó el menor puntaje, mientras que el chico reality fue enviado a sentencia por sus contrincantes.

De otro lado, Elías Montalvo fue nuevamente sentenciado y ahora deberá enfrentarse contra Ruby Palomino en un nuevo duelo de votos por su permanencia en el programa. Mientras tanto, Claudia Serpa fue la artista de la noche tras obtener el más alto puntaje y así se convirtió en la competidora intocable.

La nueva temporada de “El artista del año” llegó a las pantallas de América Televisión el pasado 13 de noviembre con un nuevo formato después de casi cinco meses desde la última edición.

Deyvis Orosco, Tilsa Lozano, Adolfo Aguilar y Morella Petrozzi serán los especialistas que evaluarán a los participantes que buscarán llevarse la copa del nuevo formato del reality de canto, baile y actuación.

