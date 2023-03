La cantante Ruby Palomino contó que hará un disco en homenaje a la cumbia, pero a su estilo, con fusión de rock y algunos toques urbanos. Además, esta noche, realizará un show con Susan Ochoa y Amy Gutiérrez por el ‘Día de la Mujer’.

“Creo en un mes estoy lanzando un disco que se llama ‘Ruby fiesta’, es un homenaje a la cumbia prácticamente, pero con fusión. Este disco tenía planeado lanzarlo antes de la pandemia y no se pudo por todo lo que pasó”, contó Ruby.

Qué temas de cumbia cantarás...

El disco es un el tributo a la cumbia peruana. Por ejemplo, tengo un mix del grupo Guinda, Chacalón, Armonía 10, son toda canciones emblemáticas, pero a mi estilo. Es decir, a ratos van a escuchar un poquito de la guitarra rockera, algo de urbano, hay su fusión. También tengo que lanzar mi disco ‘Chola soy 2′, que son canciones peruanas fusionadas también a mi estilo. También estoy trabajando en lo mío, qué es un poco más de mi esencia de rock, pero igual también hay un poco de los sonidos andinos. Por eso afirmo que mi música es fusión porque no puedo decir que es totalmente rock.

Hablando de otro tema, vas a realizar un show con Amy Gutiérrez y Susan Ochoa.

Sí, esta noche en el Centro de Convenciones Bianca de Barranco. Nunca habíamos estado las tres juntas en un escenario, creo que es precisamente porque nuestros géneros musicales son muy distintos. Con Susan sí he tenido la oportunidad de compartir escenario y con Amy en algunas activaciones, cosas de labor social, pero ahora haremos un concierto de una hora cada una.

¿Y son géneros diferentes?

Está genial porque también son generaciones distintas. Creo que va habrá de todo un poco porque, en Perú, ya en estos tiempos nadie dice ‘si escucho un género musical, ya no escucho el otro’. Todos tienen su corazoncito dividido en muchísimas partes porque hemos ido entendiendo, a través del tiempo, que los extremos no son buenos. Ya nos damos el permiso de abrir un poquito más la mente y poder disfrutar de otras cosas porque anteriormente el rockero no escuchaba salsa o el que escuchaba chica no le gustaba el rock, ahora es diferente.

Será un concierto de amor y desamor...

Que la gente vaya porque son tres por una ja, ja, ja... las chicas que vayan para sentirse más empoderada que nunca y si es que no están empoderadas, ahí de todas maneras empoderan.

