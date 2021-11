Ruby Palomino, una de los talentos con más fuerza para llevarse la corona de “El artista del año”, quedó sentenciada para la próxima edición del programa frente al tiktoker Elías Montalvo. Este inesperado escenario que la coloca a un paso de la eliminación afectó a la cantante, sobre todo al ver que Estrella Torres, a quien ella apoyó en el “Versus”, la eligió para que la eliminaran del reality.

“Me siento indignada y desilusionada, pero sé que esto es así, aquí no hay amigos y lo que pasó con Estrella me hizo aterrizar y abrir los ojos sobre esto”, dijo la intérprete al finalizar el programa de baile y canto. “Realmente me ha chocado. Aunque ella no es mi amiga, yo creí en su talento y la apoyé, por eso pensé que cuando le tocaría el turno para que mencionara a su sentenciado para abandonar el programa sería justa, y no pensara solo en una estrategia para eliminarme por ser la más fuerte”, dijo Palomino.

La intérprete de la nueva versión de “Cholo Soy”, está consciente que enfrentar al tiktoker Elías Montalvo y ganarle será muy difícil. “Basta con mirar su Instagram y el mío para darnos cuenta de la cantidad de seguidores que tiene”, agrega la artista, que no cree en disculpas ni excusas de Estrella Torres.

“En realidad con ella no he hablado mucho, en los momentos que nos encontramos le he dicho: ‘que bacán que estás cantando’. Detrás de escena, en el versus, le dije cuál era mi estrategia, le compartí algo que no debí hacer, pero bueno así es la vida. Aprendí la lección”.

