Ruby Palomino se pronunció tras haber derrotado a Yahaira Plasencia y alzado la copa de ‘El artista del año’ el pasado sábado, en la final de la segunda temporada de 2021 del reality de Gisela Valcárcel. La cantante se mostró emocionada y aseguró que ganó mucha experiencia con su participación en el programa.

“Me sacaron de mi zona de confort. La gente dice ‘ay pero si todo lo canta como rock’, yo me río porque he tratado de mantener mi escencia, yo puedo cantar huayno, chicha, balada y siempre tengo que mantener eso y es difícil de hacer, porque a veces cuando te ponen un reggaetón es fácil imitar al artista, pero tratar de hacer tuya la canción ha sido un retazo para mí como artista”, aseguró la joven promesa musical.

Asimismo, desató que ha tenido una evolución grande a nivel profesional porque tuvo que bailar géneros diferentes a los que estaba acostumbrada. “Tuve que bailar cumbia, salsa... coreografías increíbles y yo antes la verdad no lo había hecho porque mi género musical no me lo exige, no me exige mover el totó”, dijo Ruby Palomino.

En ese sentido indicó que su experiencia en ‘El artista del año’ fue increíble y que se sintió muy orgullosa de haber participado en la edición final del programa con su mamá, quien la acompañó con su impresionante voz.

“Mostré la hechura de quién soy y por qué amo tanto nuestra cultura y por qué estoy cada día trabajando y creyendo en mi país, ha sido lo máximo”, concluyó Ruby Palomino en una entrevista para el diario La República.

