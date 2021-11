¡El público la salvó y fue la mejor en la tercera gala! Este sábado, Ruby Palomino brilló con luz propia en El Artista del Año tras interpretar los temas “Valicha”, “Ananao” y “Corazón contento” junto a Fredy Ortiz, fundador del grupo de hard rock peruano “Uchpa”.

Y es que, cuando todos daban como favorito a Elías Montalvo por la cantidad de seguidores que tiene en Instagram, el público finalmente decidió que se quede Ruby Palomino y siga mostrando su talento. Otra motivación de la cantante fue ganarle el duelo a Estrella Torres tras interpretar “Ojos Azules”.

Tras conseguir estos logros, Ruby Palomino accedió y habló con TROME en exclusiva tras esta gala redonda que tuvo en el Artista del Año.

¿Cómo te has sentido con el respaldo del público que te eligieron para seguir en El Artista del Año?

Realmente feliz, no me lo imaginaba y estoy muy agradecida con todos los que han votado por mí, y quiero decirles que confíen en mí, porque sé que hay todo un público nuevo, dé eso estoy consciente, y voy a dar lo mejor de mí, no los voy a defraudar.

Ruby Palomino afirma que este sábado saldrá a dar todo para salvarse de la sentencia

¿Qué se te vino a la mente cuando Gisela Valcárcel manifestó que te salvabas por el respaldo del público?

Me sentí muy feliz, no lo podía creer y a la vez pensé ‘hay que sacarnos la mugre’.

El vencer a Elías Montalvo, ¿te da la confianza de llegar a la final de “El Artista del Año”?

En este programa no hay nada dicho. Yo no puedo estar segura de que pueda llegar a ganar. Pienso que mis compañeros tienen muchas fortalezas, entre ellas son las que tienen muchos seguidores y que, al igual que yo, están trabajando en las limitaciones que tienen. Yo también tengo limitaciones y como una vez lo manifestaron, no es el cantante del año, es el artista, el combo completo. Por eso, hay que trabajar para llegar a ese combo completo.

¿Qué cosas sientes que debes mejorar?

El baile, más que nada. Ahora, tengo una lesión en la pierna y eso es algo que desde hace semanas me está fastidiando y no me deja trabajar como yo quisiera.

Pero con esta presentación de hoy, ¿imagino que tienes una motivación de levantar el título?

Claro, yo creo que es una batalla más, la guerra sigue.

Le ganaste el duelo a Estrella Torres, ¿hubo ahí una sensación especial por ese triunfo?

Yo estaba un poco confundida, al igual que Estrella en el momento que nos dieron el tema porque lo puedes ver de distinta manera. Me refiero que la canción que nos dieron fue “Ojos Azules”, y podía interpretarlo con una nostalgia, alegría o fuerza, No se entiende como lo va a aceptar el jurado. Es como el huaino, ya que hay canciones tristes, pero también hay festivos. Hacer Folclore es un poco complicado porque hay que entender bien el contexto. Yo no sabía si lo interpretaba siguiendo la letra de reproche, tal vez el jurado me iba a decir: “pero es una canción de fiesta, cómo lo vas a hacer así”. Entonces, lo que hice fue tratar de fluir un poco más coqueteo. Sin embargo, si yo lo hubiera llevado a mi estilo, que es fusión rock, lo hubiera hecho más reclamando. Por eso, te das cuenta de que es complicado.

César Vega me comentó que tener coach de canto y baile, lo iba a ayudar a ser un artista más completo, ¿piensas lo mismo?

Totalmente, los coaches que nos han puesto nos ayuda un montón. Ellos nos enseñan cosas que de pronto uno no se había dado cuenta de como manejar. En mi caso, me ayudan a dosificar y eso es bueno. Porque no en todos los géneros musicales se grita o se suelta la voz. El rock te da la libertad de eso, pero no todos los temas son rock.

Ruby Palomino: Dejó en shock al jurado del El Artista del Año al cantar el tema ‘Cholo soy’

¿Quiénes son tus entrenadores?

César Salaverry en canto y Kervin Valdizán en baile.

¿Cuéntanos sobre tus retos musicales venideros?

Tengo un disco llamado “Chabuca Rock”, que está pauteado para el próximo año.

La vitrina que te da El Artista del Año, ¿hará un 2022 exitoso?

Totalmente, sí, así que yo agradezco la oportunidad infinitamente.

¿Cómo han sido estas galas de “El Artista del Año” para ti?

Todas estas galas han sido aprendizaje como ser humano. Han visto la situación en la que algún momento nos hemos encontrado con Estrella Torres, y han sido lecciones. Oportunidades para actuar de manera correcta, porque en algún momento yo también me he equivocado y me he comportado con ella, como me hubiese gustado que en ese momento la persona que le fallé me hubiera respondido. Yo creo que está vida es enseñar y aprender.

¿Conversaste en privado con Estrella Torres?

Si, ya lo he conversado, y estamos muy bien, no hay rencores. Al momento uno siente y dice me fregó, pero después pasa. Yo pienso que hay que asumirlo con madurez.

