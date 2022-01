La cantante Ruby Palomino contó que pasó la Navidad y Año Nuevo en cuarentena, ya que ella y su mamá dieron positivo al coronavirus.

“No lo había dicho a nadie, pero apenas terminé ‘El artista del año’ caí enferma. Mi mamá y yo queríamos viajar a nuestra tierra para pasar las fiestas con la familia, pero la pasamos en cuarentena, tranquilas, viendo nuestras series, yo tocando instrumentos, un poco fustadad, pero también agradecida de que no me enfermé estando en el concurso porque no llegaba a la final. El lunes nos sacamos otra prueba y ya estamos libres del virus”, contó Ruby quien anunció que hoy presentará su show en el Centro de Convenciones Bianca de Barranco.

Fue un fin de año diferente.

Sí, ni siquiera he podido celebrar mi triunfo (de ‘El artista del año’)

Ahora con esto del toque de queda, habrá alguna variación en tu show...

El show empezará puntual, a las 8 de la noche, para terminar a las 10 y que todos lleguemos a casa antes del toque de queda que empieza a las 11 de la noche.

Estas nuevas medidas establecidas por el Gobierno los perjudica.

Totalmente, a mí se me han caído varias fechas en provincias, también tenía programado un viaje a Europa en mayo, pero parece que será en setiembre.

Ruby Palomino y su emotivo mensaje tras ganar ‘El artista del año’: “Parecía imposible”

El último sábado 18 de diciembre se llevó a cabo la final de “El artista del año”, consagrando a Ruby Palomino como la ganadora de la temporada gracias al voto del público. En la última gala, superó a Yahaira Plasencia, Estrella Torres y César Vega.

Tras alzar la copa del programa, la cantante -quien presentó un musical al lado de su madre- conversó con la prensa y manifestó su alegría por este nuevo logro en su carrera artística.

“Parecía imposible, soy consciente que estamos en tiempos en que los seguidores, las redes importan un montón. Yo di todo de mí y ya se lo dejé al destino, muchísimas gracias a todos los que confían en mí”, señaló Palomino.

Asimismo, al ser consultada por sus compañeras en “El artista del año”, Yahaira Plasencia y Estrella Torres, Palomino solo tuvo palabras de elogio hacia ellas y destacó su versatilidad en el escenario.

“Son lo máximo, yo en ningún momento me creí lo que estaba pasando aquí. Yahaira tiene tanta disciplina en el baile, atreverse a cantar; Estrella, totalmente completa. Yo he tenido que darle duro al baile para demostrar que soy la artista del año”, precisó.

De esta manera, la temporada cerró con Ruby Palomino como ganadora. En segundo lugar quedó la popular ‘Reina del totó’, quien inicialmente había sido eliminada y luego salvada gracias a un comodín del jurado. En tercer puesto quedó la exintegrante de “Puro Sentimiento”.