Rusia 2018: Aprendiendo ruso con 'Melcochosky' [VIDEO y FOTOS]

Con la fiebre del Mundial, el cómico Melcochita se transformó en el ‘Profesor Melcochosky’ y nos ayudó con las palabras básicas para poder alentar a la selección en Rusia.



“He viajado por todo el mundo y soy un conocedor de todas las culturas, así que pondré mis conocimientos en favor del hincha peruano que quiere ir hasta Rusia para ver los triunfos de la selección”, indicó el cómico.



¿Hasta dónde llegará la selección?

Confío en que harán muy buenos partidos, el grupo es muy unido y jugando bien se puede ganar. Espero que lleguen a octavos o cuartos de final, y luego serán recibidos como héroes.



¿Conoces Rusia?

No he llegado hasta allá, no hay mucha salsa, pero conozco toda América, casi toda Europa, Japón, África y Australia. Solo me falta conocer Rusia, India y China.



¿Pero dominas el ruso?

Claro, soy multilingüe. La gente siempre me entiende, he hecho reír y gozar a las suecas, polacas y rumanas.



¿Cómo se debe decir ‘Buenos días’ y ‘Gracias’ en Rusia?

‘Buikosky diaska’ y ‘Seinkiosky’ porque viene de la raíz semántica ‘Thank you’.



¿Y el hincha cómo debe pronunciar el‘Arriba Perú?

Fácil: ‘Arribiosky Perukousky’.



Muchos peruanos llegan con poco dinero, ¿cómo se diría ‘tengo hambre’ y ‘estoy aguja’?

El primero es ‘combosky’ y el otro, ‘estokosky misionosky’.



¿Y si tienen ganas de ir al baño?

Es un poco más complicado, pero todo se aprende: ‘un bañosky para cagosky con orinosky’.



Si algún peruano ‘campeona’ con una rusa, ¿cómo pide una noche de pasión?

Tetosky vamosky a camosky.



Para celebrar los triunfos de Perú, ¿cómo salen las ‘chelas’ heladas?

Ey, mozosky, un parsosky de chelosky helanosky.



Finalmente, tus frases ‘Imbécil’ y ‘No vayan’...

La primera es ‘Brutosky’, y hay que aprenderla bien porque te los encuentras en todo el mundo. Y la otra: ‘No vayankosky’. (E. Castillo)

