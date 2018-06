Rusia 2018: Paula Manzanal estará presente en los duelos de la Blanquirroja [FOTOS]

La modelo Paula Manzanal contó que viajará a Rusia para asistir a los encuentros de la selección peruana, en especial al partido que la Bicolor disputará contra Australia, donde juega su expareja, el arquero Mathew Ryan.



¿Cuándo viajas a Rusia?

En unos días. Ahorita estoy en París. Después iré a Barcelona con mi familia, luego a Alemania y posteriormente a Rusia, para ver jugar a Perú contra Australia, el equipo de mi expareja.



¿Mantienes comunicación con él ?

No. Me odia ja, ja, ja. Ahora que estoy con pareja y embarazada, hemos perdido comunicación.

¿Qué tal juegan los australianos?

Son malazos, van a perder. Yo siempre alenté a mi país y lo seguiré haciendo. ¡Arriba Perú!



¿Y vas sola a Rusia?

Voy con Stephanie (Valenzuela).

¿Invitadas por Jefferson Farfán?

ja, ja, ja. No sé.



¿No me quieres contar?

No sé, a mí solo me invitó ella.