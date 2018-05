Rusia 2018: Susy Díaz se va al mundial como reportera y con todo pagado ¡Qué suertuda! [FOTOS]

Susy Díaz contó que debido al mal momento que está pasando tuvo que postergar varios proyectos como el de viajar a Rusia 2018; sin embargo, la sonrisa volvió a su rostro, pues un conocido programa le propuso ir a Moscú como reportera.



“Estuve mal luego que me llegó una notificación donde me dicen que tengo que pagar al Estado 188 mil soles de intereses legales, eso me preocupa porque no podré hacer ningún gasto de viajes ni comprarme nada, menos ir a Rusia como quería. Pero gracias a Dios he recibido la llamada de un canal para viajar a Rusia con todo pagado, pasaje y hotel para hacer de reportera, así que estamos conversando. Estoy feliz porque es un programa que tiene muchos años al aire”, dijo Susy Díaz.

Asimismo, Susy Díaz reveló que está en tratamiento porque casi le da una parálisis facial.



“Hace 18 años que salí del Congreso y desde la fecha no puedo estar tranquila porque me llegan notificaciones de diferentes sitios, es una tortura china, lo peor fue saber que tengo que pagar esos intereses, aunque mi abogada ha presentado el descargo, eso me tiene preocupada porque no puedo dormir, lloro... Me vi obligada a ponerme inyecciones porque casi me da parálisis facial, no puedo tener problemas por eso estoy en tratamiento para que no me vaya a pasar nada grave en mi salud”, agregó Susy Díaz.

Por otro lado, Susy Díaz comentó que Manolo Rojas tiene carta libre para imitarla y que no le molesta que la haga quedar como tonta.



“Manolo siempre me imita, aunque exagera un poco la boca, pero con sus chistes es bien gracioso. Me da mucho gusto que me imite siempre en sus shows, aunque me hace ver como que soy media bruta, tarada, pero no me molesta, tiene carta libre. Más bien yo le pido que siempre me imite”, contó Susy Díaz.