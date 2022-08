La cantante Ruth Karina comentó que se encuentra agradecida con el público de Estados Unidos por la gran acogida que ha tenido sus shows y contó que hace unos días tuvo que cantar con seguridad ante la aglomeración de sus fanáticos. Asimismo, señala que la próxima semana regresa a Lima y volverá a los estudios de grabación pues desea lanzar nuevos temas.

“La foto que publiqué en mis redes con dos agentes de seguridad me la tomaron en un show que realicé hace unos días aquí en Estados Unidos y me realmente me estaban resguardando porque la gente se aglomeraba bastante, se subían al escenario y no podía cantar, había mucha euforia. Por ello, me cuidaron hasta el final y parecían mis bailarines estando a mi costado”, comentó Ruth Karina.

¿El público ha vibrado y se ha emocionado contigo?

Sí, yo me siento muy agradecida con el cariño del público en todos los shows que he podido realizar en esta gira. Y en este show en particular me he tomado cientos de fotos con el público, que siempre busca tener un contacto más cercano con el artista y siempre me doy tiempo para ellos. Y claro, siempre bien cuidada por los chicos de seguridad, ja, ja,ja.

¿Entonces, has tenido una gira exitosa?

Gracias a Dios siempre me tratan con cariño, mis canciones han marcado a muchas personas y las siguen disfrutando. En algunas oportunidades me ha tocado cantar en matrimonios y cumpleaños, y verdaderamente, es gratificante sentir que eres importante para el público.

¿Igual te paso en pandemia con tus shows virtuales?

Exacto, porque siempre tuve shows virtuales para realizar, siempre me estaban contratando, ya sea en Lima, provincias y del exterior... de Estados Unidos, Europa y hasta del Japón.

¿Ahora qué se viene en tu carrera musical?

La próxima semana regreso a Lima para volver a mis actividades, mis presentaciones... pero también tengo pendiente poder regresar a los estudios de grabación pues quiero darle nuevos temas al público, hay que irse renovando poco a poco.

¿Tú tuviste una invitación para ir a Colombia a grabar, pues muchos temas tuyos suenan por allá?

Sí, recibí esa invitación antes de la pandemia, cuando sufrí mi lesión en el pie y todo se fue postergando. Espero retomar ese proyecto porque era una linda oportunidad para abrirse paso en el mercado internacional. Todos los artistas soñamos siempre con cruzar las fronteras y que se reconozca nuestro talento.