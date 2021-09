La cantante Ruth Karina, quien se encuentra en Nueva Jersey (Estados Unidos), contó que vivió momentos de terror por el tornado que pasó por esta ciudad dejando las calles inundadas y miles de damnificados.

“Ayer (miércoles) fue la tormenta con una lluvia torrencial, rayos y relámpagos. Yo estoy acostumbrada a eso en la selva, me he criado así, pero igual me pongo nerviosa. Lo que me asustaba fueron las alertas al celular, las sirenas, mucha gente en las redes diciendo que era el fin del mundo”, afirmó.

¿No te pasó nada?

Gracias a Dios yo estoy a buen recaudo en la casa de la familia, pero sí tengo muchas amistades que sus casas se han inundado, mucha gente han perdido sus cosas. Pero, gracias a Dios en este país rápido se reponen.

¿Es la primera vez que vives una situación como esta?

Como te digo, normalmente en la selva, en las chacras ocurren estas inundaciones. Jamás me imaginé que en un país del primer mundo como Estados Unidos puedan suceder este tipo de tormentas.

Vi por las imágenes que las calles están inundadas y también el Metro de Nueva York.

Sí, es terrible la situación que se está viviendo.

Tenías shows el fin de semana. ¿Se han suspendido?

Hasta el momento no han suspendido ninguno de mis eventos. Lo bueno es que todos saben por las noticias que viene un tornado, una tormenta y toman sus precauciones. Ya dijeron que el fin de semana será soleado.

¿Hasta cuándo te quedas en los Estados Unidos?

Me voy a quedar hasta fin de mes porque me están saliendo eventos. Estoy aprovechando todo este trabajito que me va saliendo porque en Perú, todavía, hacer shows está difícil. Gracias a Dios que todavía hay gente que me quiere y me contrata.

Ruth Karina se luce en parada peruana en Nueva York : “Fue muy emocionante”

La cantante Ruth Karina fue una de las artistas que se paseó en una carroza en la parada peruana en Nueva York, festejando el Bicentenario del Perú, y contó que la gente no se movió a pesar del intenso sol y la lluvia.

“Fue emocionante y muy bonito. La gente no se movió, a pesar del sol y de la lluvia porque al final llovió y hemos estado todos con plásticos, paraguas, luego volvió a salir el sol. Después fue mi participación en el cierre con mi show, donde también estuvieron ‘Agua bella’ y Josimar. Fue una bonita experiencia”, indicó.

También estás realizando shows presenciales

Yo comencé, desde la semana pasada, a trabajar acá (Estados Unidos). Cada evento es algo emocionante. En mi primer show estuve muy nerviosa porque subía a un escenario después de un año y siete meses, me sentí como si estuviera empezando la carrera. Ya me había acostumbrado a los shows virtuales y estaba como nerviosa, temerosa.

