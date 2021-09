La cantante Ruth Karina contó que después de tres meses en Estados Unidos, ha perdido un poco el temor al coronavirus porque está vacunada y cumple con los protocolos de bioseguridad. Además, dice que está emocionada porque el público siempre la recibe con cariño y suele emocionarse.

“A fin de mes estoy regresando al Perú, después de casi tres meses en Estados Unidos, donde he podido trabajar en algunos shows, reencontrarme con mi público y poder compartir mi música. Estoy agradecida por tanto cariño que he recibido y es que no venía hace muchos años”, refiere Ruth Karina.

¿Has podido vencer ese temor que tenías por el Covid?

Bueno, aquí he podido vacunarme y se cumplen los protocolos de seguridad en todos los locales, así que eso me da un poco de tranquilidad para poder trabajar, compartir con el público y cuidar la salud, que es lo más preciado que tenemos. Se está viendo que los contagios han bajado pero hay que seguir cuidándose, yo he perdido un poco ese temor que tenía hace unos meses, cuando en plena pandemia en Lima no quería ni salir a la calle a comprar a la tienda. Espero volver a Lima y empezar a reactivarme con los shows presenciales.

Entonces, regresas recargada...

Totalmente, he visto que muchos compañeros ya están trabajando y cada día somos tomamos más conciencia de que debemos cuidarnos pues es la única manera de seguir sobreviviendo. Además, extraño mucho a mi familia, soy muy querendona y vuelvo para poder volver a abrazarlos.

SIN BRONCAS CON ANA KOHLER

La cantante de cumbia Ruth Karina aclaró que no tiene una amistad con Ana Kohler, pero respeta su trabajo en la música y siempre va a llevar la fiesta en paz. Ambas cantantes coincidieron en el programa ‘El reventonazo de la Chola’, donde se vieron las caras después de algunos años y pudieron limar asperezas.

Recordemos que desde hace varios años se ha especulado que ambas cantantes tendrían algunas rencillas, pues cuando Ruth Karina dejó el grupo Euforia de Iquitos donde se hizo conocida, Ana Kholer ingresó a dicha orquesta como su reemplazo. Es así, que con el paso de los años se ha creado una competencia pues en algún momento ambas interpretaban el mismo repertorio musical, pero cada una con su particular estilo.

“Nunca me ha gustado estar en dimes y diretes, siempre evito ir a lugares para estar molestándome. Está vez la Chola me llamó y creo que hemos aclarado algunas dudas con Ana, de una manera alturada. Lo mejor es siempre llevar la fiesta en paz, los años han pasado, ya no somos jovencitas, y hay que seguir trabajando, avanzando de la mejor manera en la vida”, comentó Ruth Karina sobre dicho encuentro.