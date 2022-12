La cantante de cumbia Ruth Karina comentó que vivió momentos de terror cuando quedó en medio de una balacera, cuando se dirigía a un show en el Rímac, el pasado jueves por la noche.

“Fue algo terrible, nunca pensé estar en una situación como esa y poder ser víctima de alguna bala perdida, hay mucha inseguridad en las calles y cualquiera podría resultar herido”, comentó Ruth Karina.

¿Dónde sucedió todo esto?

Estaba yendo al Rímac para un show, habíamos atravesado Barrios Altos y debido al tráfico el auto se detuvo y de una combi que estaba adelante salió una persona, que creo que sería policía o un agente de seguridad, pues comenzó a disparar como persiguiendo a alguien y solo nos quedó agacharnos en los asientos, mientras el sonido de los disparos nos asustaba.

¿No te pasó nada?

Gracias a Dios no me pasó nada, ni a las personas que me acompañaban. Felizmente que a los pocos minutos el auto comenzó a moverse y pudimos salir sin haber sufrido daño. Pude llegar hasta el local del show que iba a realizar, que era un show privado, pero tuve que esperar cerca de una hora para poder tranquilizarme. Pero hasta ahora estoy nerviosa, siento dolores en el estómago y un poco alterada.

SE CORRE DE CHIBOLOS

La cantante Ruth Karina afirmó que tiene pretendientes, pero ella no es una jovencita que se ilusiona fácilmente y no quiere saber nada ni con chibolos ni los viejitos. Además, comentó que su carrera no está basada en los escándalos.

“Los pretendientes ahí están, pero estoy enfocada en mi trabajo. No soy una jovencita para entusiasmarme tan fácilmente. Yo pienso que una siempre tiene que estar con los pies bien puestos sobre la tierra. En este caso yo tengo un pensamiento que, como se dice criollamente, me quieren gilear pero hasta ahí nomás. Yo a los mañosones los desecho”, afirmó.

Y los chibolos...

A mí no me gustan los chibolos ni los viejitos, prefiero los que estén por mi edad, que estén a mi altura ja, ja, ja. Pero estoy tranquila. Saben que mi vida privada la trató de llevar muy aparte de mi vida artística, de eso es lo que me gusta hablar.

Nunca te hemos visto metida en escándalos.

No, nunca lo he hecho ni antes cuando estaba en el ‘boom’ (de la tecnocumbia), menos ahora. Yo me pregunto si les funciona a los artistas que hacen escándalos, de pronto les puede funcionar en el momento, pero más adelante no lo creo. Entonces, yo prefiero que me reconozcan y me recuerden por mi trabajo, por la música que vengo haciendo. Cuantas generaciones bailan con mi música y sigo de pie.

