¡AFECTADA! La cantante Ruth Karina se mostró muy preocupada por su esposo quien está preso en el penal Castro Castro, luego de que la tarde del lunes se registrara un motín con el que los internos buscaban mejores condiciones por la coyuntura del coronavirus.

La excantante del grupo Euforia indicó que su esposo es una persona vulnerable ya que sufre de diversos males como la hipertensión y hace poco tuvo un derrame pleural.

“Él es una persona vulnerable, tuvo un derrame pleural, es una persona hipertensa, mucha gente se ha amotinado, el me llamó y me dijo que iba tratar de ponerse a salvo y que no esté nerviosa no todos los que están en las cárceles son delincuentes señores, hay gente que ni siquiera está sentenciada, es un tema muy delicado para mi y para mi familia”, dijo Ruth Karina, entre lágrimas, en el programa Mujeres al Mando.

La intérprete de música tropical se mostró muy afectada por esta situación que atraviesan también miles de familias que exigen pruebas rápidas y demás implementos para que los internos puedan protegerse del coronavirus.

MOTÍN DEJÓ 9 MUERTOS

El INPE está en crisis y eso se refleja en los varios motines que han tenido lugar en las últimas semanas, luego de que el mortal coronavirus llegara a los penales del Perú. Ese fue el caso del penal Miguel Castro Castro, que el último lunes se convirtió en un infierno tras el levantamiento de decenas de internos.

Según un comunicado de la institución, un total de nueve reos fallecieron como consecuencia del motín, en el que los internos de nueve pabellones quemaron colchones y trataron de tomar el control de la prisión con armas punzocortantes.

