La cantante Ruth Karina afirmó que hasta el momento no ha caído en la tentación de los privaditos, pues prefiere guardarse y quedarse en casa porque el coronavirus ‘no es un broma’.

“Me llaman para varios privaditos. De verdad, sí es una tentación porque hoy quién no necesita dinero, necesitamos tener ingresos. Pero, consulto y le pido a Dios que me dé sabiduría porque no es broma todo esto del coronavirus. Ahora mismo querían que vaya a un privadito y les dije que no, que todo lo que quieran virtualmente. Me han llamado de provincias, de Tacna, Iquitos, Pucallpa, pero por el momento sigo guardándome”, afirmó.

Pero tú tienes buena acogida con tus shows virtuales.

Sí, ñañita. No es mucho (lo que se gana), no es igual al show presencial, pero acá voy agradeciendo a Dios y a las personas que me buscan para animar sus cumpleaños o algún evento de empresa.

Como dices no es lo mismo, pero al menos ganas para sobrevivir.

Ahí vamos. Si me gano 100, 200 o 300 soles y en buena oportunidad 500 o mil soles, bienvenido sea.

¿También se te ha presentado la oportunidad de viajar a Estados Unidos?

Me han llamado de Estados Unidos para julio, para mí sería una buena oportunidad para ir y también vacunarme.

MIRA TAMBIÉN : Ruth Karina fue víctima de delincuentes cuando se trasladaba en un taxi por el Callao

Y vas a viajar...

Tengo la visa y todo. Muchos me dicen porque no te vas. En realidad, en estos momentos, no estamos para gastar sino vamos a tener más ingresos y el pasaje a Estados Unidos no es barato.

Pero, podrías ir a cantar.

Si me quieren contratar, aunque sea una o dos fechas no les cobro, pero que me den el pasaje. Estamos viendo, de pronto en julio me vaya para allá, sino seguir acá hasta que me pongan la vacuna. Por el momento, me sigo guardando con mi familia, cuidándonos para salir adelante porque la situación está difícil.

RUTH KARINA FELIZ CON RECAUDACIÓN PARA LOS ENFERMOS DE CORONAVIRUS EN IQUITOS

La cantante Ruth Karina dijo que está feliz porque el pueblo de Iquitos tendrá su planta de oxígeno para poder favorecer la recuperación de los enfermos por coronavirus, que está azotando la selva peruana.

“Ha sido una grata noticia conocer que Iquitos podrá tener su planta de oxígeno tras la colecta que se realizó y recaudó alrededor de un millón de soles, y es para los enfermos del Covid-19, pues en mi tierra están muriendo como 50 personas al día. Conozco a muchas personas que han perdido un familiar o que se encuentran graves, y las autoridades no han podido solucionar ese problema. Es irónico que siendo la selva el pulmón del mundo, no tenga oxígeno”, enfatizó la cantante.

TE PUEDE INTERESAR :