La cantante Ruth Karina contó que después de tres meses regresó a Perú, ya que estuvo trabajando en los Estados Unidos, y hasta recibió una propuesta de matrimonio.

“Yo viajé a Estados Unidos por tres fechas, pero me salieron más shows y me seguí quedando. Así que tuve que mover la fecha (de retorno) de mi pasaje”, señaló.

La gente sigue escuchando y bailando tus canciones.

Sí, y yo les agradezco su cariño, por seguir escuchando y bailando mi música. Estuve fuera tres meses y hasta propuesta de matrimonio me hicieron ja, ja ,ja.

Tenías un galán escondido...

No, ese fue el empresario que me contrató en Miami. Cuando fue a recibirme (al aeropuerto) me contó que siempre he sido su amor platónico y pensaba que iba a verme diferente en persona porque todos los artistas usan filtros. Entonces, cuando me vio me dijo: ‘sigues joven’ y yo le respondo: ‘tampoco, tampoco, pero me mantengo guapachosa’, yo solo me reía. Cuando iba a regresar a Nueva Jersey, me dice: ‘Ruth porque no te quedas, mira que Perú está fregado, cásate conmigo, estoy divorciado”. Yo me reía, ni que haya ido a buscar marido ja, ja, ja.

Van a decir que fuiste a buscar tu sugar daddy…

Yo solo voy para hacer mis shows. Yo le dije ‘Ay, señor que gracioso es usted’. No es la primera vez que me proponen matrimonio, pero para casarme primero tendría que estar enamorada y luego divorciarme (del padre de su hijo). Además, para que me voy a quedar suficiente fueron tres meses, extrañaba mi familia, mi casa. Tampoco puedo cansar a la gente y esto me da pie para que yo regrese en una próxima oportunidad y más o menos por las mismas fechas porque es ahí donde el artista puede capturar más público y dinerito porque se celebra las Fiestas Patrias y es verano. Ahorita nomás estoy sufriendo con este clima de Lima.

Ahora que has regresado a Perú, ¿harás shows presenciales?

El domingo hice mi primer concierto en provincia, después de mucho tiempo. Estuve cantando en Tacna y también me están llamando para Pucallpa, Tingo María, Tocache. Entonces, estamos analizando porque mi hijo, mi nuera, mis bailarinas y yo estamos vacunados, pero igual seguimos cuidándonos. Necesitamos el dinero ¿quién no?, pero la salud no tiene precio.

Tus canciones nunca pasan de moda.

Yo soy una mujer bendecida porque a cualquier lugar que voy el público me da su cariño, me abraza, me dan obsequios y cantan y bailan mis canciones.