Ruth Karina se contagió de coronavirus pese a tener las dos vacunas

La cantante Ruth Karina contó que dio positivo al coronavirus, pero su salud se encuentra estable y está realizando la cuarentena en su hogar.

“Me he hecho ayer (miércoles) la prueba y salí positivo, me sorprendí porque no tenía síntomas y ahora me encuentro haciendo cuarentena en mi casa. Gracias a Dios no tengo síntomas, he recibido la visita de una enfermera y me están monitoreando”, señaló la cantante.

Además, precisó que ella tiene las dos vacunas contra el coronavirus. “Me he contagiado aún teniendo las dos vacunas y espero no tener complicaciones en mi salud. Hasta ahora he recibido muchas muestras de cariño de amistades y saldré adelante, para retornar a los escenarios lo más pronto posible”, aseguró la intérprete de ‘Ven a bailar’.

