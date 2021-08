La cantante Ruth Karina fue una de las artistas que se paseó en una carroza en la parada peruana en Nueva York, festejando el Bicentenario del Perú, y contó que la gente no se movió a pesar del intenso sol y la lluvia.

“Fue emocionante y muy bonito. La gente no se movió, a pesar del sol y de la lluvia porque al final llovió y hemos estado todos con plásticos, paraguas, luego volvió a salir el sol. Después fue mi participación en el cierre con mi show, donde también estuvieron ‘Agua bella’ y Josimar. Fue una bonita experiencia”, indicó.

También estás realizando shows presenciales...

Yo comencé, desde la semana pasada, a trabajar acá (Estados Unidos). Cada evento es algo emocionante. En mi primer show estuve muy nerviosa porque subía a un escenario después de un año y siete meses, me sentí como si estuviera empezando la carrera. Ya me había acostumbrado a los shows virtuales y estaba como nerviosa, temerosa.

No hay muchas restricciones para realizar eventos en Estados Unidos.

En este país ya casi todo el mundo está vacunado. A mí me falta mi segunda dosis que será este 5 de agosto.

La vida por allá es diferente...

Sí, pero igual hay un poco de temor por la gente ya que estamos acostumbrados a cuidarnos, tener distanciamiento, usar mascarilla. Pero ya se están reactivando y yo puedo ganar un poquito más con mis shows.

¿Tienes bastante chamba?

Esta semana me voy a Miami, la próxima a Connecticut y si me siguen saliendo más eventos me quedo un poquito más, si no regreso a Perú porque allá también me están llamado para cantar en provincias y en shows privados.

Lo importante es que estás haciendo lo que te gusta.

Sí, gracias a Dios puedo trabajar en lo que me gusta, que es cantar.

RUTH KARINA SIN BRONCAS CON ANA KHOLER

Ruth Karina aclaró que no tiene una amistad con Ana Kohler, pero respeta su trabajo en la música y siempre va a llevar la fiesta en paz. Ambas cantantes coincidieron en el programa ‘El reventonazo de la Chola’, donde se vieron las caras después de algunos años y pudieron limar asperezas.

Recordemos que desde hace varios años se ha especulado que ambas cantantes tendrían algunas rencillas, pues cuando Ruth Karina dejó el grupo Euforia de Iquitos donde se hizo conocida, Ana Kholer ingresó a dicha orquesta como su reemplazo. Es así, que con el paso de los años se ha creado una competencia pues en algún momento ambas interpretaban el mismo repertorio musical, pero cada una con su particular estilo.

“Nunca me ha gustado estar en dimes y diretes, siempre evito ir a lugares para estar molestándome. Está vez la Chola me llamó y creo que hemos aclarado algunas dudas con Ana, de una manera alturada. Lo mejor es siempre llevar la fiesta en paz, los años han pasado, ya no somos jovencitas, y hay que seguir trabajando, avanzando de la mejor manera en la vida”, comentó Ruth Karina sobre dicho encuentro.

