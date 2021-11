La cantante Ruth Karina comentó que ya pasó los días más duros de la enfermedad tras haber dado positivo al Covid 19 hace unos días y por lo cual se encuentra en cuarentena en su casa. Además, agradece las innumerables muestras de cariño que recibe del público y espera volver pronto a los escenarios para seguir haciendo bailar al público.

“Estoy mejorando poco a poco, ya he pasado los días más días más duros de la enfermedad pues tuve fiebres altísimas. Ahora aún tengo unas molestias en las amígdalas, con dolores de cabeza pero felizmente ya no hago fiebre. Me ha dado el Covid teniendo las dos vacunas que me puse en Estados Unidos y no quiero ni pensar cómo me hubiese afectado si no estuviera vacunada. Sin duda que es importante estar con las dos dosis y poder afrontar mejor este virus”, señaló la cantante de cumbia.

En otro momento, Ruth Karina, agradece a todos sus familiares, amigos y fans por las muestras de cariño hacia su persona y que esperan verla recuperada pronto. “He recibido muchísimas muestras de cariño por parte de mi familia, los amigos y los fans de todas partes del mundo, eso me ha ayudado para estar fuerte, motivada y no bajar mis defensas con la depresión. Le estoy poniendo muchas ganas para superar este virus, felizmente que en casa todos se están recuperando, como fui la última en contagiarme, pues también soy la última en recuperarme”, agregó Ruth Karina.

Finalmente, señala que espera terminar la cuarentena y seguir las indicaciones de los médicos, para luego volver a los escenarios pues había tiene muchas propuestas para cantar en Lima, provincias y el extranjero. “Quiero recuperarme bien, hacerme mis chequeos y poder volver a los escenarios, pues quiero seguir haciendo bailar al público. Tengo ofertas para varios shows y poco a poco estaré bailando con mis fans”, señaló.

DIO POSITIVO AL COVID

Hace unos días, la cantante Ruth Karina contó a Trome que dio positivo al coronavirus, pero su salud se encuentra estable y está realizando la cuarentena en su hogar.

“Me he hecho ayer (miércoles) la prueba y salí positivo, me sorprendí porque no tenía síntomas y ahora me encuentro haciendo cuarentena en mi casa. Gracias a Dios no tengo síntomas, he recibido la visita de una enfermera y me están monitoreando”, señaló la cantante.

Además, precisó que ella tiene las dos vacunas contra el coronavirus. “Me he contagiado aún teniendo las dos vacunas y espero no tener complicaciones en mi salud. Hasta ahora he recibido muchas muestras de cariño de amistades y saldré adelante, para retornar a los escenarios lo más pronto posible”, aseguró la intérprete de ‘Ven a bailar’.