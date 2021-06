La cantante de cumbia Ruth Karina aclaró que no tiene una amistad con Ana Kohler, pero respeta su trabajo en la música y siempre va a llevar la fiesta en paz. Ambas cantantes coincidieron en el programa ‘El reventonazo de la Chola’, donde se vieron las caras después de algunos años y pudieron limar asperezas.

Recordemos que desde hace varios años se ha especulado que ambas cantantes tendrían algunas rencillas, pues cuando Ruth Karina dejó el grupo Euforia de Iquitos donde se hizo conocida, Ana Kholer ingresó a dicha orquesta como su reemplazo. Es así, que con el paso de los años se ha creado una competencia pues en algún momento ambas interpretaban el mismo repertorio musical, pero cada una con su particular estilo.

“Nunca me ha gustado estar en dimes y diretes, siempre evito ir a lugares para estar molestándome. Está vez la Chola me llamó y creo que hemos aclarado algunas dudas con Ana, de una manera alturada. Lo mejor es siempre llevar la fiesta en paz, los años han pasado, ya no somos jovencitas, y hay que seguir trabajando, avanzando de la mejor manera en la vida”, comentó Ruth Karina sobre dicho encuentro.

Después del programa pudieron conversar...

No hemos conversado, como lo dijimos en el programa no somos íntimas, pero yo no le tengo cólera a nadie. Vivo con mucha paz y la música es para compartir.

Entonces, no hay rencores...

Nunca ha sido mi estilo ponerme a pelear, ni con ella ni con nadie. Nos hemos visto de frente y el encuentro ha sido alturado como mujeres educadas que somos. En algunas oportunidades hemos coincidido y ha habido mucho respeto.

Tu años en la música te respaldan...

Como dijo la ‘Chola’, el público nos estima a las dos... en su momento Ana se fue del país, yo me quedé aquí trabajando y la nueva generación me conoce, me ubica, no desaparecí.

¿Cómo has vivido la fiesta de San Juan?

Trabajando, pero extrañando mi tierra, pues con la pandemia ya no he regresado a Iquitos, aún tengo temor de contagiarme y me cuido mucho. Espero que el proceso de vacunación siga avanzando y estemos más protegidos. Por ahora sigo trabajando con mis eventos virtuales, pero tengo una oferta para ir a la fiesta del Bicentenario en Estados Unidos en Fiestas Patrias para celebrar con todos los peruanos y aprovecharía para vacunarme, ojalá todo pueda concretarse y sentirme más segura en esta pandemia.

TAMBIÉN LEE: Kate Candela en paz con Daniela Darcourt