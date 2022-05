La cantante Ruth Karina le deseó lo mejor a su amiga Katy Jara, quien dejó la cumbia para cantar música cristiana, y dijo que aunque ella también entregó su vida a Cristo, hace 14 años, nunca pensó dejar su tecnocumbia.

“Katycita ha entregado su vida al Señor, me parece bien. Ya de pronto es la forma de Dios de tratar con ella porque veo que está diciendo que ya no va cantar a cumbia, está vestida de otra forma. Yo le deseo lo mejor, que persevere porque estar en el camino de Dios es de valientes”, señaló.

¿Tú también eres cristiana?

Hace 14 años entregué mi vida a Cristo. Soy una mujer de fe, pero sigo con el talento que Dios me ha dado. Sé que , de pronto, hay personas que me pueden criticar porque sigo bailando y cantando, pero es mi trabajo. Yo termino de cantar, bajo del escenario y cuelgo ese vestuario, es como un uniforme para mí.

La gente está sorprendida por su cambio tan radical...

Eso también depende de donde ella está congregando. Además, nadie sabe qué ha estado ella pasando. En mi caso yo entregué mi vida a Cristo porque estaba pasando por momentos difíciles en mi hogar en lo económico, más con lo de mi esposo (se encuentra en prisión).

¿Qué le dirías a Katy?

Ella canta bonito, tiene muy buenas canciones. De pronto puede seguir cantando su cumbia porque Dios ha creado los ritmos, pero ya depende de la decisión de ella y yo la respeto. Que persevere en el camino del Señor, que no es fácil porque se presentan muchas tribulaciones y ahí tenemos que estar firmes en el Señor.

Ruth Karina se somete a operación de balón gástrico para bajar 14 kilos

La cantante Ruth Karina contó que se sometió a una operación de balón gástrico y espera bajar 14 kilos, pues desde hace unos años intenta bajar de peso y no ha podido, a pesar, de que hace diversas dietas y quema muchas calorías durante sus presentaciones. Ahora espera llevar una vida más sana y mantenerse más activa.

“Me acabo de realizar el procedimiento del ‘balón gástrico’ para poder perder peso de manera más efectiva porque en los últimos años venía luchando con el sobrepeso, pues debo bajar catorce kilos. A pesar de las dietas y del baile que realizo en mis shows no he podido bajar más de un kilo. Felizmente que es una intervención sencilla que me realizó el doctor Augusto Lock, quien ha sido muy profesional. Ahora debo descansar una semana y regresaré a los shows artísticos”, comentó Ruth Karina.

¿No has optado por la manga gástrica como otros artistas?

Yo quería realizarme la manga, pero el médico me recomendó que lo mejor era el balón porque solo tengo que perder 14 kilos pues mi salud podría estar en riesgo. A mí solo me han realizado una endoscopia por donde ingresa el balón, lo tendré alrededor de un año y se deben ir dando los resultados. Tengo que aprender a comer más sano, cosa que es difícil por los viajes, y realizar siempre ejercicios.