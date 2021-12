La cantante Ruth Karina regresó a los escenarios después de haber dado positivo al coronavirus, y señaló que no tiene serias secuelas que le impidan volver al trabajo junto a su familia y bailarinas. Además, recordó que cuando viajó a los Estados Unidos sus fans hasta le propusieron matrimonio.

“Hace unos días regresé a los escenarios, ha sido bonito regresar a trabajar y reencontrarme con el público, quienes me han recibido con mucho cariño. Cumplí mi cuarentena en casa y gracias a Dios me he recuperado rápidamente. En mi casa todos nos contagiamos del Covid, yo fui la última en caer, pero felizmente nadie se agravó con el virus, hemos estado en casa siguiendo las indicaciones de los médicos. A mí me tocó tener fuertes fiebres y dolores del cuerpo, pero ya volvimos para seguir haciendo lo que nos gusta”, comentó la cantante Ruth Karina.

¿Viajaste a la selva para reiniciar tus actividades?

Aún estoy por aquí cumpliendo unos shows que tenía pactado y disfrutando mi linda tierra. Ahora estoy organizándome para seguir trabajando y viendo la posibilidad de volver a grabar algunos temas.

‘ME PROPUSIERON MATRIMONIO EN ESTADOS UNIDOS’

Hace unas semanas la cantante Ruth Karina realizó una larga gira por Estados Unidos donde aprovechó en vacunarse contra el coronavirus y contó recibió hasta una propuesta de matrimonio.

“Yo viajé a Estados Unidos para realizar tres shows, pero estando allí me salieron más presentaciones y me seguí quedando, viajando de una ciudad a otra. Así que tuve que mover la fecha (de retorno) de mi pasaje, creo que la gente me extrañaba mucho”, señaló.

La gente sigue escuchando y bailando tus canciones...

Sí, y yo les agradezco su cariño, por seguir escuchando y bailando mi música. Estuve fuera tres meses y hasta propuesta de matrimonio me hicieron ja, ja ,ja.

Tenías un galán escondido...

No, ese fue el empresario que me contrató en Miami. Cuando fue a recibirme (al aeropuerto) me contó que siempre he sido su amor platónico y pensaba que iba a verme diferente en persona porque todos los artistas usan filtros. Entonces, cuando me vio me dijo: ‘sigues joven’ y yo le respondo: ‘tampoco, tampoco, pero me mantengo guapachosa’, yo solo me reía al escuchar todo lo que me decía. Cuando iba a regresar a Nueva Jersey, me dice: ‘Ruth porque no te quedas, mira que Perú está fregado, cásate conmigo, estoy divorciado”. Yo me reía, ni que haya ido a buscar marido ja, ja, ja.