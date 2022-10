QUÉ FUEEE. Aunque Samahra Lobatón y el padre de su hija están en buenos términos, luego que hace varios meses se relacionara a Youna con una jovencita que acusó a la hija de Melissa Klug de amenazarla de muerte y acosarla por unos presuntos celos, ahora un nuevo rumor hace tambalear su relación.

Y es que según la periodista de espectáculos Kathy Sheen, el barbero le estaría tirando maicito a nada menos que Stephanie Valenzuela. Según mostró en sus historias de Instagram, la pareja de Samahara no duda en darle ‘likes’ a las infartantes fotos de la modelo en sus redes sociales.

“Seguro el novio, pareja, enamorado de Samahara quiere recomendarle un corte bien nice!!!”, escribió Sheen en sus stories. “ ¿A Samahara no le dará cositas, no le molestará que su novio, el barbero, le esté dando likes a Tefi Valenzuela? ¿le estará tirando maicito? Bueno, yo no sé con esa parejita ¿qué será? Stephanie está bien guapa” , agregó la exreportera de televisión.

Kathy Sheen mostró como Youna, padre de la hija de Samahara Lobatón, llena de ‘likes’ a Stephanie Valenzuela.

SAMAHARA LOBATÓN NEGÓ ESTAR SEPARADA DE YOUNA EN MAYO

Samahara Lobatón estuvo en el ojo de la tormenta al ser denunciada por Jorka Otoya, una amiga de su pareja Youna. La hija de Melissa Klug fue acusada de acoso y de amenazar para que la joven se aleje del padre de su hija.

En declaraciones a ‘Amor y Fuego’, Samahara Lobatón aseguró que los chats mostrados donde revelan fuertes conversaciones son totalmente falsos y que estarían editados. En esa línea, aseguró que todo está bien con el padre de su hija.

“ Una relación se basa en confianza, estamos para crecer juntos e ir sumando en la vida como todos . Somos chibolos, todo bien, nosotros estamos muy bien como familia. Todo perfecto, Yo no tengo por qué mandarle indirectas a él, todo se lo digo en mi casa”, dijo.

