Said Palao le ofreció su apoyo y respaldo a Alejandra Baigorria, en los momentos difíciles que atraviesa la rubia de Gamarra tras el accidente de su madre, Verónica Alcalá, quien tuvo que ser operada de emergencia por un accidente casero.

Alejandra Baigorria se quebró al contar la situación que está viviendo su mamá, quien dentro de poco será sometida a una delicada operación tras caída que sufrió y la dejó en estado grave.

Debido a esto, Said Palao indicó que le brinda un apoyo emocional en este difícil momento que atraviesa la guerrera, hecho que la mantiene alejada de las pantallas de TV.

Said Palao sobre la madre de Alejandra Baigorria - TROME

“Se sentía mal con la noticia que tuvo, estaba nerviosa, le manejé el carro, traté de que estuviera bien. Sé que está pasando momentos difíciles pero ella es una chica fuerte, su mamá también. Creo que va a salir adelante y todo va a estar mejor. El soporte sentimental, de cariño y afecto es muy importante y la he ayudado dentro de lo que he podido”, indicó Said Palao en América Espectáculos.

OPERACIÓN DELICADA

A través de su cuenta de Instagram, Alejandra Baigorria envió un reflexivo mensaje sobre el estado de salud de su madre, Verónica Alcalá, quien fue sometida a una operación tras haber sufrido un accidente.

En su mensaje, Alejandra Baigorria indica que su madre sigue ‘delicada’ y que aún deberá ser operada nuevamente. Además, pidió a sus seguidores que valores más a sus seres queridos.