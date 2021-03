NO SE CALLÓ NADA. Aleska Zambrano realizó una transmisión en vivo en su cuenta de Instagram donde respondió las dudas de sus seguidores, quienes le consultaron por su relación con Said Palao. La mamá de la hija del integrante de Esto es Guerra aprovechó la oportunidad para expresar todo lo que piensa de su expareja.

Sobre si aún se habla con Said Palao, la joven precisó que se comunican por señales de humo. “Nos comunicamos con señales de humo, tenemos un aparato que disparamos de distrito y a distrito y así nos comunicamos”, menciona Aleska Zambrano.

Aleska Zambrano también menciona que Said Palao no visita con frecuencia a su hija. “Cuando tiene tiempo porque trabaja mucho y la pandemia”, dice la joven con un tono sarcástico. Además, la joven da a entender que la pensión que envía el integrante de Esto es Guerra para Caetana no es lo que ella espera.

LE PROHIBIÓ QUE HABLE DE ÉL EN REDES SOCIALES

En la transmisión en vivo, la joven revela que Said Palao le prohíbe que hable de él en redes sociales. “No necesito que nadie lo destroce porque perdón la palabra pero me ca(...) en él y me ca (...) en la situación. Es por eso que normalmente no digo nada porque siempre es como que no hables de mí en redes, habla de ti, pero a mí no me metas. La verdad es que en nombre del padre, del hijo, del espíritu santo, vete a la m(...)”.

Aleska Zambrano agrega que no le parece que su hija se relacione con Alejandra Baigorria, la nueva pareja de Said Palao. “Ya como madre me doy cuenta que esta mal , o sea la conoce desde antes que tenga una relación con su papá y creo que para todo hay tiempo, hay etapas, ellos no tienen ni dos meses de enamorados”.

“Mi hija para todo el día con ella, están adelantando demasiado y no está bien porque a ella (Caetana) no le gusta no estar a solas con su papá”, continúa Aleska Zambrano.

La joven fue consultada sobre Macarena Vélez, la anterior pareja de Said Palao. Al respecto, Aleska Zambrano dijo: “no pueden comparar a ninguna enamorada de él con la anterior, jamás, a ella (Ale Baigorria) se le ve buena chica, no hay comparación definitivamente”.

LO CRITICÓ POR NO ESTAR EN EL CUMPLEAÑOS DE CAETANA

En enero de este año, Aleska Zambrano expresó su incomodidad con la ausencia del chico reality en el cumpleaños de su hija. La joven empresaria publicó un mensaje en Instagram que fue comentado por los conductores de Amor y Fuego.

La hija de Said Palao cumplió 5 años. Caetana Palao estuvo rodeada de sus familiares en una íntima reunión, sin embargo, su padre no estuvo presente. Al respecto, Aleska publicó un mensaje en su cuenta de Instagram sobre las prioridades.

“Nunca nadie está muy ocupado todo el tiempo. Sólo depende en qué número estás en su lista de prioridades”, es el mensaje que compartió Aleska Zambrano en su cuenta de Instagram. La frase sin duda es una indirecta para Said Palao, quien se encontraba en ese entonces en Estados Unidos junto a Alejandra Baigorria.

