FUEGOOO. Mientras Alejandra Baigorria y Said Palao disfrutan de su amor en un viaje relámpago por el cumpleaños del chico reality, la madre de su hija, Aleska Zambrano, se mostró indignada porque no pasará su santo con su pequeña.

Todo empezó con unas imágenes difundidas por la cuenta de Instarándula, donde se ve a la parejita en el aeropuerto. Luego, la mamá de Aleska publicó un extraño mensaje en sus historias de Instagram.

“La mentira y el engaño tienen fecha de vencimiento y al final ‘todo’ se descubre. Al mismo tiempo, ‘la confianza’ se muere y para siempre... Cuando la persona es mitómana, nunca cambian, así es la vida”, escribió en sus redes.

Samuel Suárez se comunicó con la ex de Said Palao para que diera sus impresiones por el viaje del chico reality. “Por un lado me sorprende pero por otro no. Igual cada quien hace lo que mejor le parece”, indicó.

Asimismo, Aleska Zambrano dijo que le parece muy ‘raro’ que ni siquiera le haya avisado del viaje. “Obvio me tenía que comentar aunque sea... imagínate, una emergencia de... (la niña) yo seguía pensando que estaba en Perú”, dijo indignada.

Por otro lado, también lamentó que el guerrero no pase su santo con su pequeña. “Yo asumí totalmente que iba a estar con ella hoy día. Le hizo creer que el sábado fue su santo y le cantó happy birthday y eso. Si no estuvo para el cumpleaños de ella imagínate, nada más me puede sorprender que eso”, agregó.

Finalmente, recordó que cuando su niña tenía dos años se fue de viaje con ella por Semana Santa y Said Palao se molestó. “Justo cayó también cumpleaños de él, 30 de marzo, y me hizo un escándalo que hasta el día de hoy me lo saca en cara, que cómo no pude haberle dejado pasar su cumpleaños con su hija y ahora se va sin decir nada”, indicó.

VIDEO RELACIONADO

Magaly lee demanda de Aleska Zambrano contra Said Palao y se sorprende al enterarse cuánto gana al mes chico reality-TROME

TE PUEDE INTERESAR

Amor y Fuego no se emitirá hasta el lunes por caso de Covid-19 en la producción

Álvaro Paz de la Barra dijo que “la ley no es igual para los hombres”. Tiene razón

Rating del lunes: ‘América hoy’ venció a ‘Mujeres al Mando’ pese al estreno de nueva temporada

Melissa Klug sobre Jefferson Farfán: “Estamos súper bien”

Gabriela Serpa revela que se contagió de Covid-19: “Este virus está fuerte”