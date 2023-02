Said Palao no se quedó callado al ser consultado por las críticas que recibió por supuestamente no regalarle nada a su pareja, la modelo Alejandra Baigorria, por la celebración de San Valentín.

El integrante de “Esto es Guerra” aseguró que sí preparó algunos detalles para Baigorria, pero decidió no exponerlo en redes sociales.

Said Palao habla de su celebración con Alejandra Baigorria por San Valentín

“Sí, tranquilos porque no podemos hacer nada extravagante porque está malita de su hombro. Nos fuimos a entrenar un poquito porque le gusta activarse y saliendo de acá quedamos para cenar”, puntualizó ante las cámaras de “América Espectáculos”. “A Ale no le gusta hacer mucha cosa tampoco, más cuando está sentida, si hubiera estado bien de salud, creo que hubiéramos hecho otras cosas”, acotó.

El deportista restó importancia a los cuestionamientos que recibió en redes sociales, pues aseguró que ya sabe sobrellevar las críticas.

“Pasamos un día bonito. Sí, claro, pero hoy en día tienes que estar publicando todo ¿no? (…) Si te critican por algo que no está pasando, da igual. Estamos acostumbrados a que nos critiquen por todo, es que hoy en día si no publicas nada en redes, no lo hiciste” , puntualizó.

“Hay que saber llevar, si te critican por algo que no está pasando da igual. Hay que seguir la vida, no hay que estar pendiente de las redes porque si no se vuelve un poco tóxico”, aseguró.

