SE PRONUNCIA. La hija de Said Palao, Caetana, cumplió cinco años en enero. La fiesta fue muy comentada en redes sociales porque la mamá de la pequeña, Aleska Zambrano, publicó las fotos de la íntima reunión. Y aprovechó para enviarle una indirecta a su expareja.

“Nunca nadie está muy ocupado todo el tiempo. Sólo depende en qué número estás en su lista de prioridades”, es el mensaje que compartió Aleska Zambrano en su cuenta de Instagram. El mensaje fue directo para Said Palao, quien en ese momento se encontraba de viaje con Alejandra Baigorria.

Al respecto, Said Palao indicó que extraña mucho a su pequeña. “Estoy contando los días de cuarentena para poder vela”, fue la respuesta que le dio a sus seguidores de Instagram. El chico reality acompañó su mensaje de un video donde sale la pequeña Caetana.

Aleska Zambrano no se ha vuelto a pronunciar sobre el tema, sin embargo, transcendió que se sintió afectada por el viaje que hizo su expareja a Estados Unidos. “El virus está hace un año, no hace un mes”, comentó la joven en la mencionada red social sobre la ausencia de Said Palao en el cumpleaños de su hija.

Said Palao responde por críticas sobre su ausencia en cumpleaños de su hija-TROME