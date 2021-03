PONE EL PARCHE. Aleska Zambrano habló con el reportero Samuel Suárez sobre el viaje que hizo Said Palao junto a Alejandra Baigorria por su cumpleaños. La joven expresó su indignación tras ver las imágenes que publicó Instarándula donde se observa a la pareja reality tratando de esconderse para no ser captados en aeropuerto.

“Yo asumí totalmente que iba a estar con ella hoy día. Le hizo creer que el sábado fue su santo y le cantó happy birthday y eso. Si no estuvo para el cumpleaños de ella imagínate, nada más me puede sorprender que eso”, dijo Aleska Zambrano en conversación con Samuel Suárez.

Llama la atención la inmediatez con la que publicó Said Palao fotos de su cumpleaños al lado de su hija. Sin embargo, sus seguidores le piden que no los engañé porque, tras la acusación de Aleska Zambrano, saben que no se encuentra en Lima, además, lo critican por mentirle a la niña.

Aleska Zambrano recordó que cuando su niña tenía dos años se fue de viaje con ella por Semana Santa y Said Palao se molestó. “Justo cayó también cumpleaños de él, 30 de marzo, y me hizo un escándalo que hasta el día de hoy me lo saca en cara, que cómo no pude haberle dejado pasar su cumpleaños con su hija y ahora se va sin decir nada”, indicó.

Comentarios en contra de Said Palao. Fuente: Instagram





ALESKA DEMANDÓ A SAID POR PENSIÓN DE ALIMENTOS

Magaly Medina se mostró sorprendida al leer la demanda que interpuso Aleska Zambrano contra Palao. El asombro de la conductora de Magaly TV La Firme se produjo porque en el documento se consigna el sueldo que ganaría el modelo .

Aleska Zambrano denunció a Said Palao para que aumente la pensión que recibe su hija debido a que en reiteradas ocasiones el hermano de Austin Palao se negó al pedido de la joven. “Estos expedientes judiciales son libres, ahí dice que además de ser productor de PRO TV, también es accionista de una empresa que no sé si es de zapatos y de Natural Brothers, es imagen e influencer de marca”, menciona Magaly Medina.

La conductora de Magaly TV La Firme indica que según el documento que presentó Aleska Zambrano el sueldo de Said Palao bordearía de los 25.0000 a 50.000 soles mensuales. “Tampoco es un súper influencer para que gane tanto, yo no creo que tenga tantos ingresos”, agrega Magaly Medina.

La conductora continuó incrédula con respecto al sueldo que ganaba. “Ella dice que labora en una empresa donde sólo percibe 1.600 soles, lo demás los cubre con ayuda de su mamá. Aleska quiere que se anule la conciliación que tuvieron antes donde él sólo pagaba la matrícula y los gastos por útiles y uniforme escolar”, finaliza Magaly Medina.

