BOMBAA. Pese a que terminaron su relación hace varios años, Said Palao y Macarena Vélez fueron captados juntos esta semana, mientras hacían un trámite en una notaría del distrito de Carmen de la Legua, en el Callao, según informó Amor y Fuego.

El programa de Rodrigo González compartió las imágenes enviadas por una seguidora del espacio donde se ve a ambos personajes de Chollywood firmando un documento frente a un notaria. Al parecer, el ‘Samurai’ estaba realizando una gestión notarial para entrarle a Maca una fuerte suma de dinero.

Más tarde, Gigi Mitre aclaró que se habrían reunido para finiquitar la venta de un carro. “Han tenido que distribuir el dinero, suponemos que en algún momento lo compraron a nombre de los dos o verbalmente, uno puso la plata y el otro el nombre”, indicó la conductora de Willax.

ALE BAIGORRIA DESCARTA PROBLEMAS CON SAID

Alejandra Baigorria usó sus historias de Instagram para aclarar los más recientes rumores que indicaban un supuesto distanciamiento de Said Palao. La rubia aseguró que ha mantenido ninguna pelea con su novio.

“Siempre hay bajas en las relaciones, sobre todo, cuando llevas tiempo, pero gracias a Dios en casi los dos años que llevo con Said, no hemos tenido ninguna. Sí hemos discutido alguna vez, no lo vamos a negar”, acotó la empresaria.

Por otro lado, reconoció que antes era más insegura y celosa pero que aprendió a mantener una relación sana con el tiempo. “Aprendí a confiar y me encanta que cada uno tenga su espacio, su libertad, obvio que siempre con respeto. Tener una relación así es tan lindo y te da una tranquilidad increíble”, indicó Ale Baigorria.

MACARENA VÉLEZ HABLA DE LA BAIGORRIA

Por su parte, Macarena Vélez se refirió a Alejandra Baigorria durante una entrevista con Shirley Arica para su programa de redes sociales. “La conocí en el 2013, cuando ingresé a la televisión. Cada quien sabe las cosas que hizo, entonces yo me quedo con eso y me lo llevo conmigo”, dijo la modelo.

Said y su ex, Maca Vélez, se reunieron en notaría del Callao el pasado jueves. Al parecer, estaban repartiéndose el dinero de la venta de un auto.

