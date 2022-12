NO LO VENDE. Fabio Agostini dio sus descargos luego que su amigo Said Palao abrazara por la cintura a una modelo en una fiesta electrónica donde él también estaba. En declaraciones para ‘Magaly TV La Firme’, el chico reality justificó en todo momento a la aún pareja de Alejandra Baigorria y aseguró que se están malinterpretando las cosas.

“Mi hermano, estábamos en fiesta electrónica, en un brush, con un montón de gente, Said habrá pasado por detrás y le habrá dicho: ‘Hola, buenos días’, que si no te pegas a una persona y le dices cosas en el oído, gritando porque encima hay que gritar, no te escucha nadie, es una tontería, no sé puede juzgar a una persona y hacerle el cargamontón que le están haciendo al pobre Said, porque lo agarraron justo por allá y le dijo algo al oído un segundo ”, dijo.

Said Palao hasta el momento no se ha pronunciado ni tampoco la empresaria Alejandra Baigorria, sin embargo, ambos han limitado los comentarios en sus publicaciones de Instagram. Fabio Agostini también ha sido catalogado como el ‘alcahuete’ del chico reality y respondió.

TROME | Melissa Byrne reconoció coqueteos de Said Palao (Magaly TV)

“ Ese video está cortado porque si ese video no deja seguir de largo , ahí te das cuenta que Said sigue de largo y se va para la esquina porque Said se estaba sirviendo las copas en la mesita que estaban las botellas de las bebidas en la esquina, ¿me entiendes? Es un video muy estúpido, Said también lo sabe, es un video super estúpido, que se está malinterpretando nada más”, acotó.

FABIO AGOSTINI LLAMA ‘POBRE’ A SAID

En su defensa, Fabio Agostini sostuvo que Said Palao está siendo víctima de imágenes que no corresponden a una infidelidad, por lo que le parece “pobre” por el cargamontón que recibe.

“El pobre Said me da pena porque encima es que Said no sabe quién es la niña, Said me preguntó que quién coño era esa chica porque no sabía ni quién era”, agregó.