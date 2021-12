Said Palao sigue brillando a nivel deportivo. El integrante de Esto es guerra consiguió una medalla de bronce en el Campeonato Nacional Adulto de Judo, luego de ausentarse unos días del reality para dedicarse de lleno a la competencia.

A través de sus redes sociales, Said Palao compartió unas fotografías de su triunfo y agradeció al equipo que lo apoyó en todo momento , entre ellos, el destacado judoca Alonso Wong.

“Logramos ganar medalla de bronce en el nacional adulto de judo, después de 9 años de no haber competido y solo dos meses de preparación. Un pequeño paso para lo que se viene con una mejor preparación prometo mejores resultados, pero representando mi país. No puedo dejar de agradecer a @vidalsolano @senshijudocluboficial que me estuvo entrenando y apoyando desde el primer día, a @alonso_wong10 por hacer que en poco tiempo suba más mi nivel siendo un buen uke , a la @judoperu por brindarme las instalaciones A1 de la videna, a mi familia y amigos que han estado siempre pendiente por mi resultado”, escribió Said Palao.

Sus seguidores no tardaron en felicitarlo por este triunfo, al igual que su novia Alejandra Baigorria, quien lo celebró en su cuenta de Instagram por llamándolo ‘Mi campeón’.

Said Palao ganó medalla de bronce en el Nacional de Judo

DEJÓ REALITY POR DEPORTE

Tras estar alejado por casi ocho años del deporte, Said Palao dejó Esto es Guerra para concentrarse en la Videna previo a su tan esperada competencia. Según dijo, viene desde hace dos meses preparándose para este momento.

“Regreso después de 8 años de haber dejado el deporte de alta competencia, nunca es tarde para regresar al deporte de tus amores y este miércoles voy a darlo todo para representar al Perú”, precisó.

Por su parte, Johanna San Miguel se mostró bastante orgullosa y le deseó lo mejor. “No estará en Esto es Guerra ni martes, ni miércoles porque se va a la Videna a concentrarse, yo sé que lo harás extraordinario porque eres disciplinado y un capo, toda tu familia de EEG te desea lo mejor”, dijo.

