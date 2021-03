DEFIENDE A SU HERMANAO. Gloria Palao, hermana de Said Palao, se refirió en redes sociales a la denuncia que hizo Aleska Zambrano contra el integrante de Esto es Guerra. La asesora de seguros respondió las preguntas de sus seguidores en Instagram.

Consultada por el comportamiento de su hermano como padre, Gloria precisó que Said es un gran padre y que su hija “babea por él”. “Es una persona increíble y como padre aún más. Mi sobrina babea por él, que más prueba que eso que tu hija se muera por ti”, menciona la asesora de seguros en Instagram.

Gloria Palao también contestó la pregunta “¿Qué opinas como mamá de exponer problemas personales en tv?”. La hermana del integrante de Esto es Guerra indicó que no estaba de acuerdo. “Yo creo que es mejor arreglar los problemas en cuatro paredes por el bien de los bebés, en última instancia el tema judicial, pero bueno a algunas personas les encanta el canje o quieren más seguidores”.

ALESKA ES ENTREVISTADA EN AMOR Y FUEGO

La declaración de Gloria Palao no es casual. Esta semana, Aleska Zambrano, madre de la hija de Said Palao, dio una entrevista a los conductores de Amor y Fuego tras grabar una transmisión en vivo en Instagram donde habla sobre los desplantes que le hace el integrante de Esto es Guerra a la menor.

Aleska Zambrano afirma que Said Palao le paga la misma pensión a su hija desde el 2018. “Él me salió con el tema de que le parece una falta de respeto porque no le estaban pagando por el tema de la pandemia, y en diciembre se fue a Miami casi un mes”.

La joven le reclamó a Said Palao por su viaje a Estados Unidos. “Mi idea siempre fue conciliar, no quise hacer las cosas más grandes, pero no quiso. Su abogado se comunicó con el mío y dijo que no iba a dar un sol más”. Por esa razón es que Aleska Zambrano lo demandará para poder aumentar la pensión que recibe su hija.

SAID NO VISITA CON FRECUENCIA A SU HIJA

En la entrevista que brindó a los conductores de Amor y Fuego, Aleska Zambrano indicó que Said Palao no se comporta como un buen padre para su hija. “Yo con él he aguantado mucho (...) más enfocado en mi hija, Caetana se muere por él. Te pongo un ejemplo un día le dice que va a venir a recogerla, pero de la nada no llega, la deja plantada”.

Aleska Zambrano señala que estas actitudes de Said Palao contra su hija son una constante. “Yo tengo que estar pidiéndole por favor llámala, por favor contéstale. Ella razona muy bien, ella lo llama, él le dice que está trabajando y que luego le marca, nunca lo hace”, menciona.

