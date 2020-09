LES RESPONDE. Gloria Palao saludó a Macarena Vélez por su cumpleaños. El saludo generó comentarios en contra de la hermana de Said Palao porque hay un grupo de seguidores del chico reality que consideran que su hermana no debería mantener amistad con su expareja.

La joven no toleró las críticas y comentarios malintencionados. Al respecto, Gloria Palao indicó que se trata de “gente tóxica”. “Si la relación entre ellos no funcionó, los familiares no tienen porque verse afectados. Lo que pasa es que hay tanta gente inmadura como tú que no comprende que una cosa no tiene que ver con la otra”, menciona.

Gloria Palao precisa que la amistad con Macarena Vélez continuará y que incluso, Maca será la tía de la bebé que espera. “Siempre fue mi amiga y lo seguirá siendo por el cariño que le tengo. Será la tía de mi bebé, a las personas que les moleste abstenerse de comentar”, agrega.

Como se recuerda, Macarena Vélez cumplió 27 años. En redes sociales se comentó mucho sobre su onomástico al tratarse de una chica que se hizo conocida por trabajar en los realities de Combate y Esto es Guerra. Además, volvió a ser protagonista de reportajes de la farándula local por su ruptura con Said Palao, quien es pareja de Alejandra Baigorria, la integrante del reality Esto es Guerra.

Hermana de Salid Palao saluda a Macarena Vélez por su cumpleaños | Instarándula | TROME