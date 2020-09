SON AMIGOS. Said Palao mantiene una buena relación con sus exparejas, parece ser el caso de Macarena Vélez , quien recibió un tierno saludo de cumpleaños de su expareja. Además, el integrante de Esto es Guerra le puso me gusta a las fotos que se hizo la modelo por su cumpleaños 27.

Macarena Vélez se hizo unas fotos en la playa para celebrar sus 27 años. “Increíble sorpresa al despertar con este detalle y regalo tan hermoso ❤️ Me llene de sentimientos y emociones encontradas. ¡Gracias por hacerlo tan hermoso Alejandro de mi vida y Chansey preciosa son lo máximo”, escribe la influencer en su cuenta de Instagram.

“Mensajes que llenaron mi alma en este día 🥳 a tod@s las personas que formaron parte también agradezco de todo corazón por sus buenos deseos y todo lo bueno para conmigo! Son parte de mi corazón y no puedo ser más feliz de tenerlos en el ❤️ a seguir siendo muy felices y saben que siempre contarán conmigo para todo y que el amor es recíproco 🙌🏼🥰 me hicieron recontra feliz a la distancia y espero todo pase para abrazarnos mega fuerte 😍 los mega amodoro”, agrega Maca.

La publicación recibió el me gusta de Said Palao, como se puede ver en la captura que publicó Samuel Suárez en Instárandula. Si aún se siguen en Instagram es porque han decidido terminar con el vínculo amoroso, pero no el amical. Después de todo fueron pareja durante cuatro años.